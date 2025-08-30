Dreier für Regensdorf und Höttges rettet Unterstrass einen Punkt

Lucky Punch in der Nachspielzeit

Auf der Steinkluppe trafen zwei Erstrunden-Gewinner aufeinander und spielten um die vorübergehende Tabellenführung. Der aktuelle Leader FC Unterstrass wollte gegen den Aufsteiger FC Einsiedeln seinen Thron verteidigen. Doch auf Tore musste man sich lange Zeit gedulden.



Denis Muran brach in der 74. Minute den Bann und schoss die Gäste in Führung. Würden die Schwyzer nach dem Dreier in Regensdorf die nächsten Punkte aus der Fremde entführen? Die Überraschung lag schon in der Luft und die Nachspielzeit lief bereits, ehe Alessio Höttges der vielumjubelte Ausgleich gelang. Damit konnte das Heimteam die drohende Niederlage mit einem Lucky Punch kurz vor Abpfiff doch noch abwenden und die vorübergehende Tabellenführung behalten.



Einsiedeln behält den Aufsteiger-Schwung und punktet nach dem Auftaktssieg in Regensdorf auch beim FC Unterstrass. Ein gelungener Saisonstart für den Liga-Rückkehrer.



