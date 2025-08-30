 2025-08-28T05:22:00.927Z

Der Spieltag
Unterstrass und Einsiedeln trennen sich 1:1-Unentschieden.
Unterstrass und Einsiedeln trennen sich 1:1-Unentschieden. – Foto: FC Unterstrass Insta
Dreier für Regensdorf und Höttges rettet Unterstrass einen Punkt

2. Liga, Gruppe 1: 2. Runde

Der August neigt dem Ende entgegen und die 2. Liga nimmt fahrt auf. 2. Runde gespielt mit folgenden Resultaten: Horgen unterliegt Regensdorf mit 0:2 und Unterstrass trennt sich von Einsiedeln mit 1:1-Unentschieden.

Lucky Punch in der Nachspielzeit
Auf der Steinkluppe trafen zwei Erstrunden-Gewinner aufeinander und spielten um die vorübergehende Tabellenführung. Der aktuelle Leader FC Unterstrass wollte gegen den Aufsteiger FC Einsiedeln seinen Thron verteidigen. Doch auf Tore musste man sich lange Zeit gedulden.

Denis Muran brach in der 74. Minute den Bann und schoss die Gäste in Führung. Würden die Schwyzer nach dem Dreier in Regensdorf die nächsten Punkte aus der Fremde entführen? Die Überraschung lag schon in der Luft und die Nachspielzeit lief bereits, ehe Alessio Höttges der vielumjubelte Ausgleich gelang. Damit konnte das Heimteam die drohende Niederlage mit einem Lucky Punch kurz vor Abpfiff doch noch abwenden und die vorübergehende Tabellenführung behalten.

Einsiedeln behält den Aufsteiger-Schwung und punktet nach dem Auftaktssieg in Regensdorf auch beim FC Unterstrass. Ein gelungener Saisonstart für den Liga-Rückkehrer.

Aufsteiger Einsiedeln feiert den nächsten Punktgewinn.
Aufsteiger Einsiedeln feiert den nächsten Punktgewinn. – Foto: FC Einsiedeln Insta


Regensdorf rehabilitiert sich
Mit dem FC Horgen und dem FC Regensdorf trafen zwei Verlierer des ersten Spieltags aufeinander. Eine weitere Niederlage würde für beide Mannschaften schon einen kleineren Fehlstart in die neue Saison bedeuten.

Die Gäste wussten auf die Auftakt-Heimpleite gegen Einsiedeln zu reagieren und holten sich in Horgen den wichtigen Auswärts-Dreier. Regensdorf gewinnt mit 0:2 und fügt Horgen die zweite Saisonniederlage zu. Damit verbleiben die Horgner vorerst am Tabellenende und warten nach wie vor auf den ersten Saisontreffer. Die Furttaler rücken zwischenzeitlich auf den 7. Rang vor.

**Update folgt**

Christian MatheaAutor