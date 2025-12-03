 2025-12-03T05:51:34.672Z

Ligabericht
Friedrichshagen (grün) in Aktion
Friedrichshagen (grün) in Aktion – Foto: Benjamin Behrens

Dreier bei Staaken II: Friedrichshagen greift oben an

13.Spieltag der Bezirksliga-Staffel 3: Im Dienstagspiel landet SV 1912 wichtigen Auswärtserfolg - Am Mittwochabend geht es weiter

Der 13. Spieltag der Bezirksliga-Staffel 3 beginnt mit einem torreichen Dienstagabend in Staaken. Friedrichshagen legt früh vor und verteidigt seinen Platz in der erweiterten Spitzengruppe, während Staaken II trotz spätem Aufbäumen erneut leer ausgeht. Die übrigen Partien folgen ab Mittwoch (siehe unten)

Gestern, 19:30 Uhr
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken II
Friedrichshagener SV 1912
Friedrichshagener SV 1912FSV 1912
3
4
Abpfiff

Der Friedrichshagener SV setzt sich in Staaken in einer frühen Phase klar ab. Zunächst trifft Hujer, kurz darauf erhöhen Rother doppelt sowie Crahe – die Gäste führen damit bereits deutlich, noch bevor die Partie die Halbzeit erreicht. Staaken II verkürzt kurz vor der Pause durch Lummert und kommt damit wieder ins Spiel. Nach dem Seitenwechsel gelingt den Hausherren durch Van Loosen ein weiterer Treffer, der Anschluss stellt sich her. Dennoch bleibt Friedrichshagen in der Tabelle stabil im oberen Bereich, denn die Mannschaft bringt die Führung über die Zeit. Erst in der Schlussphase erzielt Koc noch das dritte Tor für Staaken II, doch der Rückstand ist nicht mehr einzuholen. Staaken verbleibt nach der Niederlage im Tabellenkeller, während Friedrichshagen den Anschluss an die ersten sechs Plätze hält.

Heute, 19:30 Uhr
BSV Victoria 90 Friedrichshain
BSV Victoria 90 FriedrichshainVictoria Fr.
BSC Rehberge 1945
BSC Rehberge 1945Rehberge
19:30

Heute, 19:30 Uhr
Weißenseer FC
Weißenseer FCWeißensee
VfB Einheit zu Pankow 1893
VfB Einheit zu Pankow 1893Einh. Pankow
19:30live

Heute, 20:00 Uhr
1. FC Novi Pazar 1895 e.V.
1. FC Novi Pazar 1895 e.V.Novi Pazar
SSC Teutonia
SSC TeutoniaSSC Teutonia II
20:00

Heute, 19:30 Uhr
BFC Meteor 06
BFC Meteor 06Meteor 06 II
FC Brandenburg 03
FC Brandenburg 03FC Brand. 03
19:30

Morgen, 19:30 Uhr
Köpenicker FC
Köpenicker FCKöpenickerFC II
VfB Concordia Britz 1916
VfB Concordia Britz 1916Conc. Britz
19:30

Heute, 19:30 Uhr
TuS Makkabi Berlin
TuS Makkabi BerlinMakkabi II
SV Adler Berlin 1950
SV Adler Berlin 1950SV Adler
19:30

Di., 18.11.2025, 19:30 Uhr
SC Schwarz-Weiss Spandau 1953
SC Schwarz-Weiss Spandau 1953SW Spandau
BSV Dersim 1993
BSV Dersim 1993BSV Dersim II
5
4

Hier alles über die Bezirksliga-Staffel 3

