Drei Zugänge: SF Lowick plant trotz Abstiegskampf voraus

Die Sportfreunde 97/30 Lowick blicken trotz der noch offenen Entscheidung im Abstiegskampf der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4, bereits auf die kommende Saison. Der Klub hat drei Zugänge für die erste Mannschaft vorgestellt: Til Spiegelhoff, Paul Schlattmann und Reza Mohammady schließen sich dem Verein an beziehungsweise kehren nach Lowick zurück.
Der Zeitpunkt ist durchaus bemerkenswert, denn sportlich ist der Klassenerhalt noch nicht endgültig gesichert. Lowick steht vor dem letzten Spieltag mit 40 Punkten auf Rang elf, kann aber noch auf den Relegationsplatz abrutschen. Dafür müsste allerdings einiges zusammenkommen: Der TuS Stenern und Alemannia Pfalzdorf müssen sich im direkten Duell die Punkte teilen, die SV Friedrichsfeld müsste mindestens einen Zählen bei den Sportfreunden Broekhuysen holen, und Westfalia Anholt müsste parallel bei Viktoria Goch II gewinnen. Lowick selbst empfängt am Sonntag um 15.30 Uhr Meister VfL Rhede.
Mit Spiegelhoff wechselt ausgerechnet ein Spieler von Westfalia Anholt an die Eichenallee. Das macht den Transfer zusätzlich interessant, denn Anholt und Lowick kämpfen am letzten Spieltag im Fernduell noch um den direkten Klassenerhalt. Spiegelhoff hat in der laufenden Saison mit 14 Toren starke Leistungen gezeigt und soll künftig auch bei den Sportfreunden für offensive Akzente sorgen.
„Mit seiner Erfahrung und Qualität ist er eine echte Bereicherung für unser Team“, teilt Lowick in den Vereinsmedien mit. Der Zugang passt damit in das Profil, das der Verein für die kommende Spielzeit sucht: regionale Verbundenheit, Entwicklungspotenzial und Identifikation mit dem Klub.
Mit Schlattmann kehrt zudem ein ehemaliger Jugendspieler zu seinem Heimatverein zurück. Schlattmann war zwischenzeitlich bei Blau-Weiß Dingden II in der Bezirksliga aktiv und soll den Sportfreunden Stabilität im Mittelfeld und in der Defensive geben. Lowick verweist darauf, dass Schlattmann den Verein bestens kennt und damit keine lange Eingewöhnungszeit benötigen dürfte.
Auch Mohammady zieht es zurück nach Lowick. Der Offensivspieler zeigte zuletzt gute Leistungen für TuB Bocholt in der Kreisliga A und erzielte dort elf Tore. Mit seinem Trainingsfleiß und seinen offensiven Qualitäten soll er der jungen Mannschaft zusätzliche Impulse verleihen.
„Alle drei Spieler stehen für den eingeschlagenen Lowicker Weg: regionale Verbundenheit, Entwicklungspotenzial und Identifikation mit unserem Verein“, heißt es in der Mitteilung der Sportfreunde. Bevor die neue Saison aber konkret Form annimmt, wartet am Sonntag zunächst noch ein besonderes Finale gegen den feststehenden Meister aus Rhede - mit dem Ziel, den Klassenerhalt endgültig aus eigener Kraft abzusichern.
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