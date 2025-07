Drei Zugänge, ein Abschied und eine Verstärkung

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Unsere nächsten drei Neuzugänge haben allesamt gemeinsam, dass sie bereits erste wichtige Erfahrungen auf Landesniveau im Herrenbereich sammeln konnten und nun einen weiteren persönlichen Entwicklungsschritt beim AFC unternehmen wollen.

Leo Kraul (24):

Von unserem seit Jahren freundschaftlich verbundenem Uckermarknachbarn VfL Vierraden wechselt der Kapitän der nunmehr leider ehemaligen Landesklassen-Mannschaft der abgelaufenen Saison ins Jahnstadion. Leo ist ein Vierradener Urgestein, der bereits mit fünf Jahren am Schwedenweg mit dem Fußballspielen begann. Seine weitere Entwicklung setzte er mit einer Gastspielgenehmigung für den FC Schwedt 02 fort und absolvierte bis zur A-Jugend viele Spiele auf hohem Landesniveau. Den Übergang in den Herrenbereich vollzog er selbstverständlich aber beim VfL. In der Saison 2023/24 wurde er bereits mit jungen Jahren zum Kapitän der ersten Mannschaft und gewann auf Anhieb sämtliche im Kreisspielbetrieb ausgelobten Titel - ohne eine einzige Niederlage. Der dann erfolgte Aufstieg in die Landesklasse konnte am Ende zwar leider nicht mit dem Klassenerhalt „gekrönt“ werden, jedoch nahmen sowohl er als auch das gesamte Vierradener Team mit Sicherheit eine Menge positiver Erfahrungen mit. Den berühmten „nächsten Schritt“ möchte Leo nun mit dem AFC in der Landesliga unternehmen.

Fabian Gehrt (22):

"Gute Freunde kann niemand trennen" lautete die erste Zeile des berühmten Klassikers vom Kaiser Franz Beckenbauer. Diese Freunde hat unser Neuzugang Fabian Gehrt u. a. in den vormaligen Grünowern und jetzigen AFCern "Matti" Manteufel und Tony Oppelt gefunden. Sowohl die beiden als auch die sportliche Leitung sind nämlich fest davon überzeugt, dass Fabian unserer Offensivabteilung nicht nur mit seinen 1,90 m Körpergröße weiterhelfen kann. Fabian erhielt seine fußballerische Ausbildung in Kerkow, Grünow und als Spielgemeinschaft auch in Angermünde. Mit dem FC 06 Einheit Grünow sammelte er seine ersten Erfahrungen im Herrenbereich, wo er unverzüglich in die Landesklasse aufstieg. Nach seiner zweiten Saison in Grünow wechselte er zum SV Blau-Weiß 90 Gartz und brachte hier u. a. unseren AFC bei einigen Aufeinandertreffen oftmals ins Schwitzen. In der letzten Saison spielte er für den LSV Zichow in der Kreisoberliga und erzielte in 20 Pflichtspielen 22 Tore. Auch Fabian möchte jetzt mit dem AFC den nächsten Schritt machen.

Karim Ahmad (20):

Mit dem erst zwanzigjährigen Karim Ahmad wechselt ein sehr ehrgeiziger und hoch ausgebildeter Offensivspieler vom neuen Oberligisten S.D. Croatia Berlin zum Angermünder FC. Karim erhielt seine fußballerische Ausbildung im Berliner Fußballverband und spielte hier u. a. auf höchstem Niveau für den FC Hertha 03 Zehlendorf sowie den FC Viktoria 1889 Berlin in der Nachwuchs-Bundesliga. Beim BFC Preussen ging es für ihn in den Herrenbereich, wo er sofort im ersten Jahr mit der dortigen Zweiten den Aufstieg in die Berliner Landesliga feiern konnte. Ganze 23 Tore in 24 Spielen trug er zur Meisterschaft und im Berliner Landespokal bei. Nach einer aus verschiedensten Gründen eher unbefriedigenden letzten Saison möchte er nun wieder zu gewohnter persönlicher Stärke zurückkehren.

FSV Blau-Weiß Wriezen

Das teilt der Verein auf Instagram mit: Mach’s gut, Kampi! Alle, die beim letzten Heimspiel in Wriezen dabei waren, haben es bereits gespürt – da geht einer, der eine Ära geprägt hat. Ein echter Leader auf und neben dem Platz verabschiedet sich in den wohlverdienten (Fußball-)Ruhestand und wird künftig nur noch gelegentlich in der Ü35 die Schuhe schnüren. Kampi – danke für alles! Für deinen Einsatz, deinen Teamgeist und deine Leidenschaft, mit der du unser Trikot getragen hast. Du warst mehr als nur ein Spieler – du warst ein Vorbild. Genieß deine ruhigeren Wochenenden und die Zeit mit deiner Familie Aber: Wenn dich die Sehnsucht packt und du das Stadion vermisst – unsere Türen stehen dir immer offen. Ob als Fan auf der Tribüne oder einfach bei einem Bier am Spielfeldrand – du bist bei uns immer willkommen!

