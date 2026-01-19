Drei Zugänge beim Kreisligisten und Trainer-Verlängerung

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Die Rückrunde steht vor der Tür – und wir gehen nicht nur hochmotiviert, sondern auch personell verstärkt in die zweite Saisonhälfte.

Mit großer Freude dürfen wir mehrere Neuzugänge beim FC Reutlingen begrüßen, die unser Team ab sofort unterstützen werden.

Die ersten drei Neuzugänge können wir bereits offiziell vorstellen. In den kommenden Tagen folgen dazu einzelne Posts, in denen ihr mehr über die Spieler, ihre Positionen und ihren Werdegang erfahrt.

Wir heißen alle Neuzugänge herzlich willkommen beim FCR, wünschen ihnen einen erfolgreichen Start, viel Spaß im Team und eine verletzungsfreie Zeit.

Gemeinsam wollen wir in der Rückrunde voll angreifen, die Tabellenspitze im Blick behalten und unser klares Ziel erreichen: die Platzierung unter den Top 3.

Willkommen beim FC Reutlingen!

TV Altenstadt

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

HERE WE GO! MAKI VERLÄNGERT UM EIN WEITERES JAHR.

Zur Saison 2026/2027 bekommt Cheftrainer Matej „Maki“ Bogdanovic Verstärkung im Trainerteam: Pascal Volk und Yasin Ceküc werden ihn künftig unterstützen. Somit ist unsere Trainer Team perfekt. Wir freuen uns sehr, dass Maki weiterhin ein wichtiger Teil unseres Vereins und unseres Trainerteams bleibt.

Maki bringt enorme Erfahrung mit. Er war in Kroatien als Profifußballer aktiv und spielte dort unter anderem gemeinsam mit Mario Mandžukić und Srdjan Lakic. In Deutschland lief er unter anderem für den 1. Göppinger SV, den 1. FC Heiningen sowie den SC Geislingen auf. Diese langjährige Erfahrung aus dem Profi- und Amateurbereich gibt er heute mit großem Engagement an unsere Mannschaft weiter.

Wir sind sehr froh und stolz, einen so erfahrenen, bodenständigen und fußballfachlich starken Trainer in unseren Reihen zu haben und blicken mit großer Zuversicht auf die kommende Saison.

