Drei Zugänge beim Kreisligisten und ein weiterer Transfer

– Foto: Wilfried Wolf

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der TV Nebringen verstärkt sein Mittelfeld mit Kim Wetterauer. Der 21-Jährige wechselt vom FC Mosbach zum Kreisligisten und fühlt sich vor allem im Zentrum zuhause. Dort soll er mit seiner Spielweise für zusätzliche Stabilität und neue Impulse sorgen. Der TV Nebringen freut sich, dass sich Wetterauer für den Verein entschieden hat, und heißt seinen Neuzugang herzlich willkommen.

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SC Dahenfeld

Der SC Dahenfeld treibt seine Kaderplanung weiter voran und präsentiert gleich drei weitere Neuzugänge. Mit Fatih Polat schließt sich der Bruder von Co-Trainer Selim Polat dem Kreisligisten an. Der 37-Jährige bringt viel Erfahrung aus Stationen in Willsbach, Eberstadt, Heilbronn, Möckmühl und Weinsberg mit. Seine Stärken liegen im offensiven Mittelfeld und im Sturm, wo er vor allem mit Übersicht, Technik und Torgefahr punkten soll.

Ebenfalls neu ist Julian Bajrami. Der 26-Jährige kommt aus Eberstadt, spielte zuvor unter anderem beim TSV Weinsberg und zuletzt in Lehrensteinsfeld. Er ist flexibel einsetzbar, fühlt sich aber auf den Flügeln am wohlsten und bringt dort Schnelligkeit sowie Spielverständnis mit.

Komplettiert wird das Trio durch Salvatore Catalano. Der Offensivspieler war zuletzt zwei Jahre für den TSV Ellhofen aktiv und zuvor lange aus dem aktiven Fußball raus. Catalano kann im Sturm oder auf dem rechten Flügel eingesetzt werden und soll nach Ballgewinnen besonders im Umschaltspiel für Gefahr sorgen.

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