Drei Youngstars bleiben dem SC Melle auch 26/27 erhalten

Die Kaderplanungen beim SC Melle laufen weiterhin auf Hochtouren und wie der Verein via Instagram mitteilte, konnten die nächsten drei Spieler gebunden werden. Paul Plückebaum, Lasse Horstmann und Marian Radtke gaben ihre Zusage für die kommende Saison..

Paul Plückebaum kam aus der Jugend von RW Damme zur laufenden Saison, wurde zu Beginn jedoch durch eine Verletzung ausgebremst. Vier Einsätze in der Landesliga konnte er verzeichnen sowie zwei im Pokal. Am 6.Dezember feierte Plückebaum seinen ersten Startelfeinsatz beim Spiel gegen den VfL Oldenburg.

Lasse Horstmann kam ebenfalls vor der laufenden Saison aus der A-Junioren-Niedersachsenliga vom RW Damme und spielte seither sechs Mal in der Landesliga. Auch der 20-Jährige, der über die rechte Schiene kommt, war anfangs verletzt und agierte in all seinen Einsätzen als Joker.