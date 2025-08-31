Drei Wormaten und das doppelte Wiedersehen

Worms. Gleich zweimal hintereinander führt das Navigationsgerät den Tross des Oberligisten VfR Wormatia Worms zum SC Idar-Oberstein. Ligaspiel am Sonntag (15 Uhr), Pokalduell am Mittwoch, 3. September (19 Uhr). Für drei Wormaten ist die Partie ein Duell gegen die alten Kollegen, denn erst in diesem Sommer waren Tobias Edinger, Malik Yerima und Luca Baderschneider von der Diamanten-, in die Nibelungenstadt gewechselt. Den umgekehrten Weg ging Abwehrspieler Jason Onyejekwe, der in den abschließenden Saisonmonaten vor dem Umbruch im Sommer unter Anour Ddaou-Vorgänger Marco Reifenscheidt mit guten Leistungen zum „versöhnlichen“ Saisonabschluss des VfR beigetragen hat. Beim SC Idar-Oberstein ist er neben Ex-Profi Kevin Kraus und dem ehemaligen Wormatia-Spieler Ramzi Ferjani inzwischen in der Defensive gesetzt. Wie ist es den ehemaligen Idar-Oberstein-Spielern in den ersten Saisonwochen in Worms vor dem ersten Wiedersehen ergangen?

Torwart Tobias Edinger ist auf Anhieb die erhoffte Verstärkung auf der Torhüterposition. Sein nicht gerade leichtes Erbe – Vorgänger Luca Pedretti war unumstritten und bei den VfR-Anhängern sehr geschätzt – wog auf den Schultern des 24-jährigen Schlussmanns offensichtlich nicht besonders schwer. Mit schnellen Reaktionen auf der Linie und als fußballerisch starker Keeper als wichtige Station im Aufbauspiel, hat sich Edinger zügig zur klaren neuen Nummer eins der Wormaten entwickelt. Die Erfahrungen aus bislang 67 Oberligaspielen halfen ihm dabei, sich schon in seinen ersten Wormatia-Spielen auszeichnen zu können.

Bei der Liga-Heimpremiere gegen Cosmos Koblenz war Edinger die größte Zeit des Spiels beschäftigungslos, hielt jedoch in der 52. Minute einen Elfmeter und verhinderte, dass die Partie noch eine andere Wendung nehmen konnte. Wenige Tage darauf vereitelte der Torwart im Verbandspokalduell in Mainz mit einer Parade im Eins-gegen-Eins gegen einen Basara-Spieler den 2:2-Ausgleich und hielt sein Team auf Siegkurs (im direkten Gegenzug fiel das erlösende 3:1 der Wormser).