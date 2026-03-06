Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligavorschau
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Drei wollen an Breidenstein vorbei
Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Die spielfreien Breidensteiner drohen, von anderen Kellerkindern überholt zu werden: Schlusslicht VfL Biedenkopf II dürfte das als Gast von Topteam Vatanspor am schwersten fallen +++
Marburg-Biedenkopf. Im Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf steht Schlusslicht VfL Biedenkopf II vor einer undankbaren Aufgabe. Die Gruppenliga-Reserve muss um 15 Uhr auswärts bei Aufstiegsaspirant Vatanspor Dautphe bestehen. Die SG Obere Lahn ringt daheim mit der SG Wommelshausen/Dernbach um Punkte und die SG Versbachtal bekommt Besuch vom FC Angelburg. Alle drei Kellerkinder wollen am spielfreien TuSpo Breidenstein (13./15 Punkte) vorbeiziehen.