Ligavorschau

Drei wollen an Breidenstein vorbei

Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Die spielfreien Breidensteiner drohen, von anderen Kellerkindern überholt zu werden: Schlusslicht VfL Biedenkopf II dürfte das als Gast von Topteam Vatanspor am schwersten fallen +++

von Redaktion · Heute, 17:37 Uhr · 0 Leser
Schlagen dich die Biedenkopfer Reservisten um Jan Marek Cegledi (rechts) gegen Ferhat Kocs Vatanspor auswärts besser, als beim 1:4 im Hinspiel? © Jens Schmidt
Marburg-Biedenkopf. Im Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf steht Schlusslicht VfL Biedenkopf II vor einer undankbaren Aufgabe. Die Gruppenliga-Reserve muss um 15 Uhr auswärts bei Aufstiegsaspirant Vatanspor Dautphe bestehen. Die SG Obere Lahn ringt daheim mit der SG Wommelshausen/Dernbach um Punkte und die SG Versbachtal bekommt Besuch vom FC Angelburg. Alle drei Kellerkinder wollen am spielfreien TuSpo Breidenstein (13./15 Punkte) vorbeiziehen.

