Drei Winterzugänge für den FC Erzingen

Isele wechselt vom Schwarzwald-Bezirksligisten TuS Bonndorf nach Erzingen. Der 32-Jährige verfügt sowohl aus seiner Zeit in Bonndorf als auch beim FC Löffingen über Landesliga-Erfahrung. "Florian ist ein Offensivspieler, der uns mit seinem Zug zum Tor sowie seiner guten Technik bei unserem gemeinsamen Ziel Klassenerhalt unterstützen wird", so FCE-Coach Klaus Gallmann. "Nun möchten wir ihn möglichst schnell an sein Leistungslimit bringen, da er dann ein wichtiger Neuzugang wird, an dem wir viel Freude haben werden.“

Ortancioglu stößt vom 1. FC Rielasingen-Arlen zu den Erzingern. Der 18 Jahre alte Defensivspieler wurde in der Jugend des Schweizer Zweitligisten FC Aarau ausgebildet. In diesem Sommer wechselte er zum Oberligisten Rielasingen-Arlen, für dessen Reserve er in der Bezirksliga Bodensee zum Einsatz kam. Gallmann freue sich auf „einen absoluten Defensivspezialisten, der eine Top-Ausbildung genossen hat und dabei bereits in jungen Jahren reichlich Erfahrung sammeln konnte", wird der FCE-Trainer zitiert. "Wir freuen uns daher sehr, dass wir unsere Defensive ab der Rückrunde mit einem großen Talent der Region verstärken können und werden ihm die nötige Zeit geben, in unserer Mannschaft seinen Platz zu finden.“

Vor den Verpflichtungen von Isele und Ortancioglu hatten die Erzinger ihren Kader bereits auf der Torhüterposition verstärkt, da Loris Bendel aus beruflichen Gründen nach Spanien zieht. Vom A-Kreisligisten SV Stühlingen wechselte Mirco Nannavecchia zu den Klettgauern. Mit dem Neuzugang "und Jan Wiedmann sieht sich der FC Erzingen gut für die kommende Rückrunde aufgestellt. Dennoch werden die Augen und Ohren auf der Torhüterposition weiter offengehalten, um die Torhüteranzahl für zwei Aktivmannschaften zu vergrößern, um eventuellen Verletzungen oder Abwesenheiten frühzeitig entgegenzuwirken", teilte der FCE seinerzeit mit.