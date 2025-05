Drei wichtige Zähler im Abstiegskampf: Attaching schlägt ersatzgeschwächte Feldmochinger mit 2:1

Die Halbzeitansprache war kurz, aber sie wirkte: Beim 2:1 feierte der BC Attaching einen wichtigen Sieg gegen den Feldmochinger Rumpfkader.

Attaching – Im Kellerduell der Bezirksliga Nord zwischen dem BC Attaching und der SpVgg Feldmoching stand für beide Seiten viel auf dem Spiel. Zur Überraschung der Attachinger reisten die Gäste mit einem Rumpfkader an. Der BCA konnte damit nicht umgehen und enttäuschte zunächst, gewann schließlich aber doch noch mit 2:1 (0:1).

„Es waren extrem schwierige Voraussetzungen“, sagte BCA-Coach Stephan Fürst. „Wir hatten alle Mann an Bord und waren hochmotiviert. Dann kommt der Gegner mit nur zwei Auswechselspielern und ohne gelernten Torhüter. Ich habe davor gewarnt, es auf die leichte Schulter zu nehmen”, so Fürst weiter. Die Botschaft schien angekommen zu sein, denn der BCA erspielte sich in der Anfangsphase zwei hundertprozentige Chancen, vergab diese aber.

Im Tor der Gäste stand ein Feldspieler

Robert Leidenberger, der Feldspieler im Tor der Gäste, musste nicht eingreifen. Auch in der Folge prüfte der BCA den Aushilfstorhüter kaum. Das ärgerte Fürst. Weil seine Defensive nach einer Freistoßflanke aus dem Halbfeld unaufmerksam war und Lorik Miftari zum 0:1 abstaubte (12.), musste der BCA einem Rückstand hinterherlaufen.

Dies machten die Attachinger Kicker mit wenig Esprit. Fürst war daher bedient. „Wir haben nicht viel auf die Kette gebracht”, so der 39-Jährige, der anfügte: „Ich bin zur Pause lauter geworden. Das ist unüblich für mich. Ich habe die Spieler in die Pflicht genommen und die Kabine schnell wieder verlassen.“

Erst nach der Pause zeigte der BCA, was in ihm steckt

Im Anschluss schalteten die Attachinger mehrere Gänge hoch. Die Köpersprache war besser, der Ball lief schneller und auch die Defensive ließ nichts mehr zu. Dafür wurde der BCA belohnt. Zunächst glich Leon Klingseisen nach Vorarbeit des eingewechselten Fareed Tourey zum 1:1 aus (52.). In der 87. Minute schoss Domenic Hörmann die Attachinger nach einem ähnlichen Spielzug zu drei wichtigen Punkten im Abstiegskampf.

„Ich konnte mich zuerst aufgrund der Leistung nicht freuen. Aber in unserer Situation zählen nur die Punkte”, so Fürst nach dem Spiel erleichtert.

Moritz Stalter