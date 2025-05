Drei wichtige Punkte im Abstiegskampf durch Pflichtsieg

Der Hagener SV lies dem SC Lüstringen keine Chance. Mit einem Doppelpack durch Hendrik Rethmann und Simon Holkenbrink nach etwas mehr als einer Viertelstunde Spielzeit gingen die Gäste früh in Führung. Auch in der Folgezeit blieb der Hagener SV deutlich spielbestimmend, klare Möglichkeiten blieben aber Mangelware. Die 2:0-Pausenführung geht in Ordnung. Nach Wiederanpfiff erhöhte der Hagen SV den Druck, aber einige gute Möglichkeiten blieben ungenutzt. Mit einem Doppelpack von Tom Haarbach eine Viertelstunde vor Ende der Partie belohnte sich der Hagener SV für seine intensiven Angriffsbemühungen in der zweiten Halbzeit. Am Ende ein völlig verdienter Sieg für die Gäste.