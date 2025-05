Drei wichtige D/A-Zähler und Stades Abstieg

Die Gastgeber fanden schwer in die Partie. Stade machte es 25 Minuten richtig gut, ohne zwingend zu werden. Nur ein Kopfball von Mazlum Delik, der deutlich drüber ging, sorgte für ein wenig Gefahr. "Dann fiel unser 1:0 aus dem Nichts. Ping-Pong mäßig landete der Ball bei Alexander Kreutzmann, der aus fünf Metern wuchtig ins Tor schoss. Das war für uns der Brustlöser. Danach lief es deutlich besser", meinte D/A-Trainer Andre Matties. Kurz darauf fiel schon das 2:0 Durch Jannek Strasser. Malte Horwege hatte abgelegt und Strasser traf volley aus 20 Metern ins Eck. Ein schöner Treffer. Eine weitere Chance durch Christian Kluth vereitelte Stades Keeper Sidad Khalaf.

D/A vergibt viele Möglichkeiten

"Die zweite Halbzeit gehörte uns. Wir hätten sechs oder sieben Tore machen können, vergaben einige 100 %-ige. Auf Stader Seite war es noch einmal Mazlum Delik, der die Gelegenheit zum Anschlusstreffer hatte, Nico Kappelmann hielt stark", so Matties. Erst kurz vor dem Ende taten die Kehdinger noch ein wenig für das Torverhältnis, das ja vielleicht noch entscheidend werden könnte. Beim 3:0 fiel Marvin Kluth die Kugel vor die Füße. Der hatte dann keine Mühe, einzuschieben. Zwei Minuten später spielte Henrik Haack den Ball gekonnt Malte Horwege in den Lauf und der vollstreckte. "Unser Sieg war am Ende sehr verdient. Hut ab vor den Stadern, sie gaben sich nie auf. Das einzige, was ein wenig nervte, waren die vielen Wechsel. Das ging ständig hin und her", so der D/A-Coach. Viermal können die Stader jetzt noch versuchen, das Punktekonto zweistellig zu bekommen. Drochtersen/Assel V hat jetzt vier Punkte Vorsprung zum ersten Abstiegsplatz.

Schiedsrichter: Frank Sandmann-Litfin (Fredenbeck)

Tore: 1:0 Alexander Kreutzmann (26.), 2:0 Jannek Strasser (32.), 3:0 Marvin Kluth (88.), 4:0 Malte Horwege (90.)