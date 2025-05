Drei Westfalenligisten feiern Klassenerhalt - Spannung in Staffel 1

In der Staffel 1 kommt es zum "Showdown" am letzten Spieltag. Der TuS Hiltrup gewann mit 4:0 gegen den FSC Rheda und geht mit einem Punkt Vorsprung auf den SC RW Maaslingen in die letzten 90 Minuten der Saison. Maaslingen überstand die Hürde beim SV Westfalia Soest trotz halbstündiger Unterzahl und fuhr einen 2:1-Auswärtssieg ein.

Während Lünen fünf der letzten sechs Spiele gewonnen hat, hat Erndtebrück drei der letzten vier Spiele verloren. Die Wittgensteiner haben aber noch zwei Punkte Vorsprung und das deutlich bessere Torverhältnis, so dass ein Remis am letzten Spieltag beim FC Iserlohn reichen wird. Der LSV muss auf eine Erndtebrücker Niederlage hoffen und selbst beim Fünftplatzierten SpVgg Horsthausen gewinnen.

Im Abstiegskampf der Westfalenliga Staffel 2 feierten der DSC Wanne-Eickel (1:0 gegen den FC Iserlohn) und der BSV Schüren (1:0 beim TuS Erndtebrück) den Klassenerhalt. Der TuS Erndtebrück ist damit am letzten Spieltag in den Zweikampf mit dem Lüner SV geraten, der seine Hoffnungen auf den Klassenerhalt mit dem 4:1-Heimsieg gegen Schlusslicht SV Sodingen aufrechterhielt.

Die Partien des 29. Spieltags im Überblick:

Westfalenliga 1

TuS Hiltrup – FSC Rheda 4:0

TuS Hiltrup: Romain Böcker, Sören Jankhöfer, Joschka Brüggemann (78. Lars Finkelmann), Justin Mittmann (67. Jonas Westmeyer), Lukas Berger, Mats Feckler, Alexander Gockel (82. Samir Bodowe), Jonas Weißen, Peter Effing (74. Linus Gröger), Finn Lenze, Felix Bußmann (86. Marko Costa Rocha) - Trainer: Marcel Stöppel

FSC Rheda: Dafe Nana, Niklas von Mutius, Justus Kappel-Sudbrock, Engin Güney, Kelvin Klein, Nemanja Milic, Nils Müller, Dennis Fischer, Nico Bronsle Siya (80. Luca Elija Haftmann), Luis Sievers (31. Marcel Lücke), Eugen Dreichel (61. Edgar Siebert) - Trainer: Vittorio Lombardi

Schiedsrichter: Stefan Schönfelder (Riesenbeck) - Zuschauer: 210

Tore: 1:0 Felix Bußmann (15.), 2:0 Mats Feckler (24.), 3:0 Alexander Gockel (42.), 4:0 Linus Gröger (75.)



Preußen Espelkamp – Westfalia Kinderhaus 0:8

Preußen Espelkamp: Nik Jonas Deubel (75. Mahmut Salin), Michael Wessel, Maik Stoll, Benjamin Mesic (46. Maik Bakin), Hasan Köse, Rene Freimuth (46. Paul Ristau), Semir Ucar, Niklas Hille (46. Philip Wölfing), Tristan Zopf, Jeremy Reiss (46. Daniel Wessler), Horly Ngouba Moudouhy - Trainer: Christian Franz-Pohlmann

Westfalia Kinderhaus: Steffen Scharbaum, Malte Wesberg (59. Florian Graberg), Phil Ebbe Möllers, Nick Rensing (66. Felix Ritter), Leeroy Wesbuer (66. Henri Aaron Isert), Asmar Paenda, Maximilian León Picht (59. Jendrik Witt), Tim-Lennart Siekmann, Luis Jan Haverland, Fabian Witt, Moritz Alexander Orschel (66. Brolyn Ojiako) - Trainer: Philip Just - Trainer: Massih Wassey

Schiedsrichter: Kevin Oschinski - Zuschauer: 79

Tore: 0:1 Fabian Witt (7.), 0:2 Fabian Witt (18.), 0:3 Asmar Paenda (42.), 0:4 Jendrik Witt (70.), 0:5 Tim-Lennart Siekmann (79.), 0:6 Henri Aaron Isert (83.), 0:7 Fabian Witt (86.), 0:8 Luis Jan Haverland (90.)

Gelb-Rot: Michael Wessel (58./Preußen Espelkamp/)



SV Mesum – SG Bockum-Hövel 4:0

SV Mesum: Luca Kersting, Julian Wolf, Milan Hartke, Rene Pöhlker, Niko Winter, Christopher Strotmann (68. Tobias Göttlich), Timon Schmitz (68. Philip Grewe), Kevin Ostendorf (68. Mathis Vater), Kim Schürhörster (80. Valentin Ricken), Lars Jenders, Julin Muthulingam (39. Jan Fislage) - Trainer: Pascal Wilmes

SG Bockum-Hövel: Tobias Krakor, Marc-Andre Wohlrath, Dominik Orlowski (75. Jonathan Schäfer), Maik Rieping, Michael Rzeha, Furkan Kocaarslan (46. Fabian Lichte), Mohammed El Gourari, Lars Brinkmann (46. Marcio Martin Grzesica), Malik Baytar (60. Pascal Müller), Samel Begoski (75. Jan Oliver Katzer), Mikail Baytar - Trainer: Matthias Bsufka

Schiedsrichter: Björn Stempel - Zuschauer: 90

Tore: 1:0 Kevin Ostendorf (27.), 2:0 Julin Muthulingam (35.), 3:0 Jan Fislage (60.), 4:0 Kim Schürhörster (73.)



Grün-Weiß Nottuln – SF Ostinghausen 9:0

Grün-Weiß Nottuln: Christoph Hunnewinkel (80. Alessandro Sidoti), Dickens Toka (85. Ludwig Bünker), Georg Konrad Schrader (68. Justus Große-Westermann), Fabian Kemper, Felix Hesker (89. Jens Böckmann), Fabian Schöne, Christian Messing, Dimitrios Koutinas, Marvin Möllers (73. Noah Hörsting), Richard Joaquim, Kevin Stenzel - Trainer: Marvin Möllers - Trainer: Darius Schwering

SF Ostinghausen: Benjamin Pommer, Malte Wieling, Marvin Joswig, Marcel Meuter, Lucas Meuter (37. Lars Tschorn), Tobias Lyttwin (81. Angelo Campagna), Kai-Bastian Evers, Philipp Klaus (37. Dennis Bauer), Lars Schröder (46. Elias Polaczy), Luca Mazziotti (46. Fred Gutmann), Maurice Osartin Ehikhuemelo - Trainer: Julian Bober

Schiedsrichter: Jan Lohmann - Zuschauer: 97

Tore: 1:0 Marvin Möllers (28.), 2:0 Marvin Möllers (30.), 3:0 Kevin Stenzel (36.), 4:0 Felix Hesker (67.), 5:0 Kevin Stenzel (70.), 6:0 Kevin Stenzel (71.), 7:0 Christian Messing (78.), 8:0 Kevin Stenzel (82.), 9:0 Noah Hörsting (88.)



Borussia Emsdetten – SuS Neuenkirchen 0:2

Borussia Emsdetten: Luca Dömer, Hendrik Ohde, Johannes Sommer, Henrik Laumann, Vincent Schulte, Mats Hagel (62. Julius Hölscher), Paul Wilhelm Quibeldey, Konstantin Baans (46. Tobias Klostermann), Attila Szabo (60. Arian Tim Kraushaar), Laurentiu Tuca, Markus Weidel - Trainer: Roland Westers

SuS Neuenkirchen: Marvin Wiesmann, Fynn Michael Onken, Oliver Janning, Mehmet Kaya (64. Nick Petlach), Marco Diekmann, Jan Rauße (56. Mirko Janning), Jan-Lukas Walterbach (74. Felix Wiggers), Luca Bültel, Malte Nieweler (56. Jan Wiegers), Joshua Roß, Lennart Theismann (67. Mattes Buhla) - Trainer: Thorsten Schmidt

Schiedsrichter: Marian Zabell - Zuschauer: 447

Tore: 0:1 Bennet Wiggers (81.), 0:2 Joshua Roß (90.+1)



SV Rödinghausen II – SC Peckeloh 3:4

SV Rödinghausen II: Sebastian Kropp, Hendrik Rübartsch, Kenson Pierre Bauer, Julian Philipp Frommann, Fynn Hagen Rausch-Bönki (67. Roman-Stevan Jankowski), Fynn Mewes, Noah Köse, Jannik Kienker (67. Samih Uslu), Damian Bittner (46. Harun Köse), Latif-Bilal Alassane, Arvin Moulai - Trainer: Lennard Warweg

SC Peckeloh: Jon Gerrit Bolmer, Philipp Dieckmann, Tom Haßheider, Martim Monteiro Mendes (60. Patrice Yoann Heisinger), Elms Jeroen Bornemann, Andi Mehmeti, Deniz Aygün, Maximilian Helf, Harun Kizilboga (88. Elton Mehmeti), Leandro Ricker-Rasteiro (80. Tunay Mert Kutluhan), Mehmet Kodes - Trainer: Markus Kleine-Tebbe

Schiedsrichter: Nico Kleinegesse - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Harun Kizilboga (13.), 1:1 Fynn Mewes (29.), 1:2 Leandro Ricker-Rasteiro (39. Foulelfmeter), 2:2 Latif-Bilal Alassane (67.), 2:3 Mehmet Kodes (78. Foulelfmeter), 3:3 Fynn Mewes (89.), 3:4 Elton Mehmeti (90.+8)



FC Nieheim – Delbrücker SC 4:5

FC Nieheim: Philip Hildesheim, Alex Hopp, Besir Bikliqi (46. Marius Bockelkamp), Matti Rohde, Jan Schlenger, Ziad Baris, Dirk Büsse, Alexander Wehrmann, Lars Thorenmeier (75. Dennis Thorenmeier), Julien Kracht, Tobias Puhl - Trainer: Jörg Böhme

Delbrücker SC: Jonny Mika, Tobias Henksmeier, Justin Reineke, Simon Schielke, Julian Düsterhus, Jannik Diederichs (67. Fabian Engelbrecht), Jeremy Franz (75. Matthias Halfmann), Nils Kautschor, Leon Piere Acikel (67. Tim Atorf), Radu Nicolae Prepelita, Gian Manuel Pieper (61. Juliano Redouane Meyer) - Trainer: Detlev Dammeier

Schiedsrichter: Andreas Grandt - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Gian Manuel Pieper (12.), 0:2 Radu Nicolae Prepelita (33. Foulelfmeter), 1:2 Alexander Wehrmann (41.), 1:3 Leon Piere Acikel (45.), 2:4 Tobias Puhl (51.), 1:4 Gian Manuel Pieper (54.), 3:4 Dirk Büsse (60.), 3:5 Leon Piere Acikel (63.), 4:5 Tobias Puhl (90.)



SV Westfalia Soest – RW Maaslingen 1:2

SV Westfalia Soest: Lukas Kasparek, Philipp Ratz (46. Niklas Reckel), Bartek Maik Dybiec (68. Luke Neitzner), Paul Brauckmann, Nils Topp, Simon Kötter, Kevin Mehlhorn (84. Elias Rienermann), Arne Krick (90. Jonah Osterhoff), Mario Jurss, Gianluca Greco (68. Niklas Senk), Lennart Hergenreider - Trainer: Dustin Hamel

RW Maaslingen: Marcel Redeker, Lukas Franzmeier, Magnus Giersdorff, Jan-Christoph Stühmeier, Artem Panasenkov, Jesper Fuchs, Jan-Malte Schwier (92. Joel Waterbär), Connor Wlotzka (58. Kilian Tschöpe), Paul-Joan Heineking (65. Ersan Keser), Berkan Ersoy (89. Joshua Höhne), Bastian Rode - Trainer: Sergej Bartel

Schiedsrichter: Martin Pier - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Paul-Joan Heineking (15.), 0:2 Jesper Fuchs (25.), 1:2 Paul Brauckmann (28.)

Rot: Bastian Rode (66./RW Maaslingen/Nachtreten)

Westfalenliga 2

TSG Sprockhövel – SC Obersprockhövel 3:2

TSG Sprockhövel: Azmir Alisic, Jasper Stojan, Simon Hendel, Felix Gunnar Sauer (87. Jonathan Mulamba), Agon Arifi, Ishak Dogan, Deniz Yasar, Joshua Perea Torres, Aleksandar Gudalovic (46. Anthony Boehm), Seymen Jeremy Sayin (62. Ishak Dogan), Oussama Anhari - Trainer: Andrius Balaika

SC Obersprockhövel: Jacob Lazarus, Jan-Niklas Budde, Luca Max Baur (94. Florian Mrosek), Moritz Schrepping, Nico Jahnke (82. Laurin Kamperhoff), Patrick Adam Dytko (86. Robin Kost), Tim Dudda, Mick Steffens, Sidney Rast (69. Kjell Friedenberg), Steven Frühauf, Laurin Kamperhoff - Trainer: Michael Wurst

Schiedsrichter: Christoph Michels - Zuschauer: 600

Tore: 0:1 Steven Frühauf (61. Foulelfmeter), 1:1 Joshua Perea Torres (70.), 1:2 Laurin Kamperhoff (84.), 2:2 Joshua Perea Torres (90.+3), 3:2 Ishak Dogan (90.+6)



SV Hohenlimburg – Wacker Obercastrop 2:4

SV Hohenlimburg: Jonas Schilling, Nick Münch, Julian Flügge (50. Cihan Ulusoy), Daniel Boakye Ansah, Saffet Davulcu (85. Alhussein Bah), Danilo Labarile, Beyar Suleyman, Antonio Porrello (50. Joel Schikora), David Roszak (50. Sven Höltke), Emre Atuk, Sedon Boango Nkolito - Trainer: Murat Kaya

Wacker Obercastrop: Jaimy Niclas Wientzek, Florian Gerding, Niklas Malchrowitz (81. Louis Pogrzeba), Lukas Steinrötter, Kevin Meckel, Julian Ucles Martinez, Serhat Can, Kevin Großkreutz, Elvis Shala (75. Florian Tonye), Brightney Igbinadolor, Martin Kapitza (58. Brayan Sosa)

Schiedsrichter: Thorsten Milde - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Brightney Igbinadolor (29.), 0:2 Elvis Shala (48.), 1:2 Joel Schikora (56.), 2:2 Lukas Steinrötter (77. Eigentor), 2:3 Brayan Sosa (90.+1), 2:4 Florian Tonye (90.+3)



Lüner SV – SV Sodingen 4:1

Lüner SV: Alexander Rothkamm, Enis Delija, Danny Miguel Putzig, Jeffrey Malcherek, Serdar Bingöl (76. Volkan Ablak), Denis Czarnecki, Lokman Erdogan (71. Ennes Yilmaz), Daniel Friesen, Dario Biancardi, Youssef Yesilmen, Mateus Ayala Cardoniz - Trainer: Giovanni Schiattarella

SV Sodingen: Malik Abid-Eddine, Branko Vasic, Chris Matuszak (54. Elidjah Mody Mangwa), Julian Johannes Stöcker, Hakan Gökdemir, Jonas Kordt, Vitali Alejandro Martinez Hernandez, Christo Galagoussis (78. Youness Serge Mangwa), Julian Kaminski (68. Jerome Kapenda), Veli Han Güzel, Eghosa Osawe (83. Malik Amine) - Trainer: Christian Schreier

Schiedsrichter: Holger Danielsiek - Zuschauer: 78

Tore: 0:1 Julian Kaminski (20.), 1:1 Lokman Erdogan (49.), 2:1 Jeffrey Malcherek (60.), 3:1 Denis Czarnecki (63.), 4:1 Dario Biancardi (66.)



TuS Erndtebrück – BSV Schüren 0:1

TuS Erndtebrück: Oliver Schnitzler, Marc Uvira, Julian Wienold, Shion Ueno, William Wolzenburg, Benedikt Brusch, Haitham El Euch (64. Are Wolzenburg), Simon Mack, Elmin Heric, Justin Huber, Endrit Curri (90. Noel Ben Arfaoui) - Trainer: Thorsten Lohmann - Trainer: Christian Hartmann - Trainer: Christian Behle

BSV Schüren: Muhammed Acil, Gilmar Veigas Mendes, Andreas Lüder (79. Wilhelm Sassenberg), Jannik Benning (48. Marlon Mönig), Jannik Marth, Ensar Selmanaj, Lukas Homann, Arif Et, Cem-Ali Dogan, Philippos Selkos (23. Florian Marth), Serhat Uzun (71. Alessio Thiele) - Trainer: Sascha Rammel

Schiedsrichter: René Gimmler (Scharmede) - Zuschauer: 174

Tore: 0:1 Arif Et (32.)



Vestia Disteln – Holzwickeder SC 0:0

Vestia Disteln: Jonas Weeke, Kevin Gola, Daniel Koseler, Maximilian Sellinat (85. Tom Gola), Linus Waldner, Sven Hahnenkamp, Justin Gruber, Fabian Lohmeyer (90. Felix Altehage), Alexander Zuk, Tom Röttger, Timo Schmidt - Trainer: Daniel Koseler

Holzwickeder SC: Orlando Stockhecke, Til Cedric Busemann, Dean Müsse, Jan Nielinger, Maurice Modrzik (37. Efe Bozaci), Maurice Majewski (93. Michael Kuhfeld), Muhammed Doganalp Cakir (61. Kerem Keskin), Nils Bartke, Seydi Keskin (61. Philipp Gödde), Wesley Uche David Ojiodu-Ambrose (61. Maximilian Wolff), Tom Wonneberger - Trainer: Kurtulus Öztürk

Schiedsrichter: Moritz Ludorf - Zuschauer: 150

Tore: keine Tore

Rot: Nils Bartke (90./Holzwickeder SC/Tätlichkeit)



FC Brünninghausen – SpVgg Horsthausen 1:6

FC Brünninghausen: Tom Alter, Melih-Akay Celik, Koray Dag, Joel Yaw Stiller, Tomislav Ivancic, Felix Boldin (82. Wassim Khatar Massoud), Ilyas Khattari (67. Sipan Uzun), Ousman Diallo (67. Oktay Ipek), Marcel Pietryga (67. Patrick Trawinski), Finlay Sube (82. David Appiah), Marcel Valentin Dujic - Trainer: Mounir Bazzani

SpVgg Horsthausen: Benjamin Carpentier, Marvin Rupieper, Caspar Biebersdorf (82. Noah Jalowiecki), Deniz Ergüzel (82. Ben Lange), Jan Lucas Wilczynski, Niklas Schröder (65. Halil Celik), Toni Anto Petrovic, Mohamed Bouachria (65. Marvin Rathmann), Güngör Kaya (65. Jan Jörg Griebsch), Alhusain Barry, Marvin Schuster - Trainer: Marc Lutz Gerresheim

Schiedsrichter: Tristan Eppelt (Bad Oeynhausen) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Marvin Schuster (15. Foulelfmeter), 0:2 Marvin Schuster (25.), 0:3 Alhusain Barry (32.), 0:4 Güngör Kaya (37.), 0:5 Alhusain Barry (54.), 0:6 Jan Jörg Griebsch (68.), 1:6 David Appiah (86.)



Westfalia Herne – RSV Meinerzhagen 3:0

Westfalia Herne: Daniel Dudek, Samir Bouachria (79. Riku Tome), Andrii Dobrovolskyi (46. Tal Bitton), Moritz Brüggemann, Masaaki Okuno (85. Emmanuel Antwi Tabi), Christian Silaj, Inami Tsuzuki, Ali Gülcan, Jeron Al-Hazaimeh, Maurice Bank (75. Kaan Cosgun), Ronald Javier Fuentes (60. Daiki Shigeno) - Trainer: Schuan Sardar Sabr - Trainer: Alex Mihajlovic

RSV Meinerzhagen: Arda Polat, Justin Schneider, Simon Weber, Steven Sordi, Richard Dissing, Cihat Topatan (87. Daniel Barch), Leo Becker (53. Inan Yetkiner), Jan Germann, Raphael Schwarzer, Erlon Sallauka (53. Nikolaos Mavroudakis), Muhammed Akar (70. Kevin Oleschuk) - Trainer: Nils Langwald

Schiedsrichter: Patrick Lepperhoff - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Maurice Bank (62.), 2:0 Emmanuel Antwi Tabi (87.), 3:0 Kaan Cosgun (89.)



DSC Wanne-Eickel – FC Iserlohn 1:0

DSC Wanne-Eickel: Leon Zielonka, Marco Kampmann, Yunus Emre Ayaz, Nils Buchwalder, Lukas Kubiak, Laurenz Kegel, Eduard Uspenskij (64. Bile Anobian), Ramazan Bünjamin Karatas, Lucas Kretschmer, Gerard Lubkoll (90. Philipp Dragicevic), Xhino Kadiu - Trainer: Davide Basile

FC Iserlohn: Daniel Dreesen, Julian Hunecke, Jonas Hollmann, Tius Hugo Brenke, Anil Pirincoglu (70. Oktay Avci), Joel Westheide, Maurice Castel Branco, Viktor Sacharenko, Robin Korpp (70. Ayman Bouaich), Can Bayer (60. Justus Kulczynski), Edin Grosonja (82. Jeremy Aboagye) - Trainer: Dennis Niggemann

Schiedsrichter: Andreas Braun - Zuschauer: 87

Tore: 1:0 Xhino Kadiu (53.)