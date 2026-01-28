Drei weitere Zusagen für SFN Vechta

– Foto: Detlev Drobeck

Der Landesligist SC SFN Vechta kündigte via Instagram die nächsten drei Vertragsverlängerungen an und feilt weiter am Kader für die kommende Saison..

Zum einen bleibt Felix Stukenborg an Bord bei den Grün-Weißen. Der 28-Jährige kam 2017 aus der Jugend vom VfL Oythe und spielte seitdem für Vechta. Insgesamt 114 Mal lief der Mittelfeldspieler in der Bezirksliga auf und traf dabei 14 Mal. In der laufenden Saison kam noch kein Einsatz dazu. Das soll sich in der kommenden Saison wieder ändern.

Außerdem gab Erion Gashi seine Zusage für die Runde 26/27. Der 19-Jährige Angreifer kam 2024 vom TuS Lutten und stand seitdem in 18 Landesliga-Partien für Vechta auf dem Feld. Ein Treffer gelang ihm dabei. In der laufenden Saison kamen sieben Joker-Einsätze hinzu sowie drei Partien (ein Tor) in der Kreisliga-Reserve.