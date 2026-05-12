Drei weitere Zusagen beim Bovender SV

– Foto: Ian Messerschmidt

Mit Paul Mähner bleibt ein wichtiger Führungsspieler an Bord. Nach seiner einjährigen Auszeit feierte er im Winter 24/25 sein Comeback und soll auch künftig „für Struktur und Energie auf dem Platz sorgen“. Der Verein hebt besonders hervor, dass Mähner „seine Erfahrung aus höherklassigen Ligen und seine gute fußballerische Ausbildung stets zum Wohle der Mannschaft“ einbringe. Zudem sei er „für unser junges Team ein wichtiges Korrektiv“.

Auch Jona Wehofsky hat seine Zusage gegeben. Der flexibel einsetzbare Flügelspieler kam vor der Saison von der JSG Weser/Solling und konnte sich schnell etablieren. Der Bovender SV beschreibt ihn als „technisch versiert“ und hebt besonders „Tempo, gute Flanken und Standards sowie ein starkes Kopfballspiel“ hervor. Nicht ohne Grund habe „JW26 zu den fünf MVP-Spielern der Hinrunde“ auf der Plattform Fupa.net gezählt. In den kommenden Monaten wolle Wehofsky „im Seniorenbereich weiter reifen und die nächsten Fortschritte erzielen“.