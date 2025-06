Drei weitere Zugänge komplettieren Kader des SV Rot-Weiß Glottertal

Der SV Rot Weiß Glottertal freut sich weitere Neuzugänge vorstellen und damit den Kader für die kommende Saison komplettieren zu können. Bereits im Winter konnte der Transfer von Eric Lickert vermeldet werden, der als spielender Co-Trainer zu seinem Heimatverein zurückkommt.



Von unseren Nachbarn aus Heuweiler kommt mit Michael Wisser ein waschechter Glottertäler. Michi hat bei der DJK in den letzten Spielzeiten Jahr für Jahr einen großen Schritt gemacht. Der 24-jährige Stürmer erzielte in der abgelaufenen Saison 17 Tore in 16 Partien. Wir sind überzeugt, dass in ihm noch viel Potenzial steckt und er unsere Offensive verstärken wird.



Mit Luis Linder kehrt ein weiterer Glottertäler zur neuen Saison zurück ins Eichbergstadion. Aus unserer eigenen Jugend wagte Luis schon früh den Sprung in den höherklassigen Jugendbereich und wurde bei den Sportfreunden Eintracht Freiburg und dem Bahlinger SC hervorragend ausgebildet. Im vergangenen Jahr konnte er erste Landesligaluft bei der Reserve des BSC schnuppern. Nun kommt der 20-Jährige zurück. Auch er ist in der Offensive zu Hause.



Vom SC Reute stößt Fabio Moscaritolo zu uns. Der 25-Jährige genoss beim FC Denzlingen und beim Freiburger FC eine gute Ausbildung. Im Aktivenbereich konnte er beim FFC und beim SC Reute bereits einige, auch höherklassige Erfahrung sammeln. Der flexibel einsetzbare Linksfuß kam im vergangenen Jahr meist in der Innenverteidigung zum Einsatz, kann aber auch im Mittelfeldzentrum oder auf der linken Seite spielen.



Besonders stolz macht uns, dass regelmäßig gute Jungs aus unserer eigenen Jugend in die Aktiven rücken. Im kommenden Jahr heißen wir mit Thore Flamm, Peter Hornstein und Benjamin Heizmann drei talentierte Spieler herzlich willkommen.



Leider müssen wir uns auch von einigen Spielern verabschieden. Mit Domi Guhl, Omar Meshy (beide DJK Heuweiler), Leon Schmidt (VfR Vörstetten) und Marlon Köhler (FC Denzlingen II) verlassen vier Spieler den Verein. Thomas Volk, Guido Vanhoefen und Jan Bockstahler haben ihre aktiven Karrieren beendet. Wir danken euch allen für euren Einsatz für den Verein und wünschen euch für die Zukunft alles Gute. Wir freuen uns euch auch zukünftig im Eichbergstadion begrüßen zu dürfen.



Zur Besetzung des Trainerteams werden intensiv Gespräche geführt. Der Verein ist zuversichtlich hier zeitnah eine Lösung präsentieren zu können.