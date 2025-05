Drei weitere Zugänge für Union Nettetal

Erster des Dreierpakets ist Joel Mangano (24 Jahre), ein Ex-Nettetaler. Der Außenbahnbahnspieler steht aktuell noch in Diensten des Landesligisten SC Kapellen-Erft. Ausgebildet wurde Mangano im Fohlenstall bei Borussia Mönchengladbach, ehe er zwei Jahre im Nachwuchsleistungszentrum beim FSV Mainz 05 spielte und dort in der A-Junioren- und B-Junioren-Bundesliga zum Einsatz kam. Nach einer kurzen Auszeit heuerte Mangano dann zur Saison 2019/20 erstmals beim SC Union Nettetal an, ehe er nach 14 Monaten zum Oberligisten 1. FC Monheim wechselte. Zuvor hatte er für den SCU bereits 20 Spiele in gleicher Spielklasse absolviert und gehörte damals auch zu den Leistungsträgern.

„Ich habe bereits in meiner Anfangszeit mit Joel in Nettetal zusammengespielt. Die technischen Qualitäten von Joel werden uns in der kommenden Saison helfen. Wir freuen uns das Joel nach Hause kommt“, sagt der neue Sportliche Leiter Nico Zitzen. Für Mangano schließt sich mit der Rückkehr nach Nettetal somit ein Kreis. Hinzu kommt, dass Mangano in der Saison 2022/23 bereits unter Trainer Kemal Kuc und Co-Trainer Dominik Pasculli beim 1. FC Viersen spielte.

Auch Mats Platen hat Stallgeruch

Des Weiteren hat sich Nettetal die Dienste von Mats Platen gesichert. Der 21-jährige Mittelfeldspieler kommt ebenfalls mit Stallgeruch nach Nettetal. Bis zur B-Jugend lief Platen nämlich bereits mit dem Union-Wappen auf der Brust auf, ehe er zum KFC Uerdingen wechselte und dort in die B-Junioren-Niederrheinliga zum Einsatz kam. Nach einer weiteren Station beim TSV Meerbusch schloss er sich im ersten Seniorenjahr dem SC St. Tönis an und kam dort regelmäßig in der Oberliga zum Einsatz. Insgesamt spielte Platen 27 Mal für den Oberligisten. Zur Winterpause der Saison 2023/24 wechselten Platen dann zum VfR Fischeln, wo er zum Leistungsträger in der Landesliga heranreifte.

„Mats wird unsere Außenbahn verstärken. Er ist ein junger Spieler, der hungrig ist, den nächsten Schritt zu machen“, freut Zitzen auf den Neuzugang und auch Platen ist voller Vorfreude auf seine Rückkehr an die Christian-Rötzel-Kampfbahn. „Es fühlt sich gut an, wieder in Nettetal zu sein und das blau-gelbe Trikot zutragen. Die Gespräche mit dem Verein waren durchweg positiv, und ich freue mich riesig auf die Mannschaft, das Trainerteam und den gesamten Klub“, erklärt Platen.

Mit Eron Saraci (20 Jahre) wechselt zudem ein weiterer Spieler des VfR Fischeln nach Nettetal. Saraci kam für Fischeln in dieser Saison bislang in 25 Landesliga-Partien zum Einsatz und gehört damit zum Stammpersonal an der Kölner Straße. Mit bisher acht Toren ist der Mittelfeldspieler zudem drittbester Torschütze der Fischelner. Ausgebildet wurde Saraci in der Jugend des KFC Uerdingen, wo er über viele Jahre in der Niederrheinliga jeweils spielte und eine Ausbildung auf hohem Niveau genoss.

„Es freut uns, dass wir Eron überzeugen konnten. Er wird uns über außen neue spielerische Qualitäten geben. Wir haben eine klare Vorstellung wie unser Kader aussehen soll. Hier sind wir auf einem sehr guten Weg“, erklärt Nico Zitzen. Und Saraci sagt: „Ich bin stolz, in der kommenden Saison für den SC Union Nettetal spielen zu dürfen. Ich freue mich auf eine spannende und erfolgreiche Zeit beim Verein.“