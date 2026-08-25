Drei weitere Zugänge beim Verbandsliga-Spitzenreiter

Der TSV Oberensingen ist perfekt in die neue Verbandsliga-Saison gestartet und erweitert seinen Kader noch einmal. Mit Julian Kianpour, Michael Geywitz und Elyasa Isik stoßen drei junge Spieler zur Mannschaft des aktuellen Tabellenführers.
Für den Angriff verpflichtet Oberensingen Julian Kianpour. Der ehemalige Nachwuchsspieler des VfR Aalen stand zuletzt beim 1. FC Normannia Gmünd unter Vertrag und sammelte dort bereits Oberliga-Erfahrung. In der vergangenen Saison kam er sechsmal in der Oberliga Baden-Württemberg zum Einsatz. Zuvor absolvierte Kianpour mehrere Spielzeiten in der Aalener U19.
Mit Michael Geywitz erhält der TSV zudem Verstärkung auf der Torhüterposition. Der junge Schlussmann kommt vom VfL Kirchheim/Teck, für den er vergangene Saison zwei Bezirksliga-Partien bestritt. Zuvor spielte Geywitz unter anderem für den TSV Weilheim/Teck.
Besonders interessant ist auch die Verpflichtung des erst 18-jährigen Elyasa Isik. Der Angreifer kommt aus der U19 der TSG Balingen und erzielte dort zuletzt drei Tore in zehn Oberliga-Partien. Zuvor lief er für den SSV Reutlingen auf.
Seine Torgefahr stellte Isik insbesondere 2024/25 unter Beweis: Für die Reutlinger U18 erzielte er in neun Verbandsstaffel-Partien starke elf Treffer und bereitete zwei weitere vor. Insgesamt stehen für ihn 16 Tore und vier Vorlagen in 28 erfassten Spielen zu Buche.
Die Neuzugänge treffen auf eine Mannschaft, die einen optimalen Saisonstart hingelegt hat. Nach zwei Spieltagen führt Oberensingen die Verbandsliga mit sechs Punkten und beeindruckenden 8:0 Toren an. Dahinter folgen mit dem FSV Hollenbach, dem 1. Göppinger SV und den Sportfreunden Dorfmerkingen drei weitere Teams mit der Maximalausbeute.
Am Samstag, 29. August, wartet die nächste Aufgabe. Dann empfängt der TSV um 14 Uhr die noch punktlose TSG Balingen II. Mit Kianpour, Geywitz und Isik verfügt Oberensingen künftig über drei weitere Optionen für die lange Verbandsliga-Saison.