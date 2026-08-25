Drei weitere Zugänge beim Verbandsliga-Spitzenreiter

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der TSV Oberensingen ist perfekt in die neue Verbandsliga-Saison gestartet und erweitert seinen Kader noch einmal. Mit Julian Kianpour, Michael Geywitz und Elyasa Isik stoßen drei junge Spieler zur Mannschaft des aktuellen Tabellenführers.

Sa., 29.08.2026, 14:00 Uhr TSV Oberensingen TSV Oberensingen TSG Balingen Balingen II 14:00 PUSH

Kianpour kommt aus der Oberliga Für den Angriff verpflichtet Oberensingen Julian Kianpour. Der ehemalige Nachwuchsspieler des VfR Aalen stand zuletzt beim 1. FC Normannia Gmünd unter Vertrag und sammelte dort bereits Oberliga-Erfahrung. In der vergangenen Saison kam er sechsmal in der Oberliga Baden-Württemberg zum Einsatz. Zuvor absolvierte Kianpour mehrere Spielzeiten in der Aalener U19.

Mit Michael Geywitz erhält der TSV zudem Verstärkung auf der Torhüterposition. Der junge Schlussmann kommt vom VfL Kirchheim/Teck, für den er vergangene Saison zwei Bezirksliga-Partien bestritt. Zuvor spielte Geywitz unter anderem für den TSV Weilheim/Teck. Isik bringt reichlich Torgefahr mit Besonders interessant ist auch die Verpflichtung des erst 18-jährigen Elyasa Isik. Der Angreifer kommt aus der U19 der TSG Balingen und erzielte dort zuletzt drei Tore in zehn Oberliga-Partien. Zuvor lief er für den SSV Reutlingen auf.