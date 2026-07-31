Drei weitere Transfers bei den Teams aus der Region

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Die SGM FKV/TSV Neu-Ulm II verstärkt ihren Kader für die Kreisliga A2 Donau/Iller mit Mahir Jusufovic. Der 18-jährige Mittelfeldspieler schließt sich zur Saison 2026/27 der Spielgemeinschaft an. Mit Talent, Dynamik und Ehrgeiz bringt er viel Potenzial für seine weitere Entwicklung mit und soll der Mannschaft wichtige Impulse verleihen. Die SGM heißt ihren Neuzugang herzlich willkommen und wünscht Jusufovic einen erfolgreichen Start, eine verletzungsfreie Saison sowie viele gemeinsame Erfolge im neuen Trikot.

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SC Abstatt

Der SC Abstatt verstärkt seinen Kader für die Kreisliga A1 Franken mit Kubilay „Kubi“ Dedeli. Der 28-jährige Offensivspieler wechselt von Türkgücü Eibensbach nach Abstatt. Zuvor sammelte er unter anderem beim VfL Brackenheim, den Sportfreunden Neckarwestheim und dem FV Löchgau Erfahrung und stellte dabei mehrfach seine Torgefahr unter Beweis. Der SC freut sich auf den Neuzugang und wünscht Dedeli eine erfolgreiche, verletzungsfreie sowie schöne Zeit im schwarz-gelben Trikot.

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SC Urbach

Der SC Urbach präsentiert mit Abdelkader Rizoug seinen vierten Neuzugang für die Kreisliga A1 Rems/Murr/Hall. Das junge Talent wechselt aus der Jugend des VfL Winterbach an den Wittum und wagt dort den Schritt in den Aktivenbereich. Rizoug soll behutsam in die Mannschaft integriert und entsprechend seiner Stärken eingesetzt werden. Der Verein blickt gespannt auf seine Entwicklung und heißt den Neuzugang herzlich willkommen. Für die kommende Saison wünscht der SCU ihm viel Erfolg und eine verletzungsfreie Zeit.

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