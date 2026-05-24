Drei weitere starke Transfers des ASV Mettmann

Tekadiomona, der meist „Teka“ genannt wird, soll im Mettmanner Spiel eine zentrale Rolle einnehmen. „Mit Merveil ,Teka‘ Tekadiomona verstärken wir unser Team mit einem echten Topspieler“, heißt es in der Vereinsmitteilung. Weiter schreibt der Klub: „,Teka‘ wird in unserem Spiel eine zentrale Rolle einnehmen und als wichtiger Angelpunkt im Mittelfeld fungieren. Mit seiner Spielintelligenz, Übersicht und Präsenz wird er unserem Spiel Struktur und Stabilität verleihen.“

Der ASV Mettmann arbeitet weiter intensiv am Kader für die kommende Saison und setzt dabei erkennbar auf Spieler, die bereits höherklassige Erfahrung mitbringen. Besonders die Verpflichtung von Merveil Tekadiomona hat Signalwirkung. Der 29-Jährige kommt vom VfL Jüchen-Garzweiler aus der Oberliga Niederrhein und bringt nach Vereinsangaben mehr als 250 Oberliga-Spiele mit.

Auch defensiv legt der ASV deutlich nach. Joshua Bilal Sumbunu verstärkt ab sofort die Abwehr. Der 32-jährige Innenverteidiger war zuletzt beim 1. FC Monheim in der Oberliga aktiv und bringt ebenfalls reichlich Erfahrung aus höheren Spielklassen mit. Weitere Stationen waren unter anderem der SC Velbert, der FC Pesch, TuRU Düsseldorf und die SG Unterrath.

Entsprechend groß ist die Freude beim ASV, dass dieser Wechsel gelungen ist. „Dieser Transfer war ein klarer Wunsch des Vereins - umso stolzer sind wir, dass wir ihn nach Mettmann holen konnten“, teilt der Klub mit. Damit ist auch die Erwartung verbunden, dass Tekadiomona dem Spiel der Mannschaft sofort eine neue Qualität geben kann.

Sumbunu steht für ein klares Profil: körperliche Präsenz, konsequente Zweikampfführung und eine Mentalität, die gerade in engen Spielen wertvoll werden kann. Der Verein sieht in ihm einen Spieler, der Verantwortung übernimmt und der Defensive zusätzliche Sicherheit geben soll. „Der 32-Jährige bringt genau die Qualitäten mit, die auf diesem Niveau den Unterschied machen: körperliche Präsenz, kompromisslose Zweikampfführung und eine klare Mentalität auf dem Platz“, schreibt der ASV.

Zusätzlich ist Sumbunu nicht nur im klassischen Fußball bekannt. In den Kleinfeld-Ligen zählt er zu den prominentesten Spielern Deutschlands. Einsätze in der Baller League in Deutschland und Großbritannien sowie die Teilnahme am Finale der Icon League unterstreichen seine Erfahrung auf diesem Niveau. Demnächst soll er zudem mit einer deutschen Auswahlmannschaft an einem großen Kleinfeld-Turnier in den USA teilnehmen. Für den ASV ist auch dieser Transfer deshalb ein klares Ausrufezeichen: „Joshua steht für Stabilität, Leidenschaft und Einsatz - ein Spielertyp, der Verantwortung übernimmt und unserer Defensive zusätzliche Sicherheit geben wird.“

Tepebas bleibt nach starkem Eindruck

Der dritte Baustein ist Ahmet Tepebas. Der 28-Jährige ist zwar kein klassischer Zugang, bleibt aber fest beim ASV Mettmann. Bereits in den vergangenen Wochen stand der technisch starke Linksfuß für den Verein auf dem Platz und überzeugte nach Angaben des Klubs sowohl im Training als auch im Spiel.

„Ahmet ist kein klassischer Neuzugang: Bereits in den vergangenen Wochen stand er bei uns auf dem Platz, hat im Training wie auch im Spiel absolut überzeugt und sich in kürzester Zeit zum Stammspieler entwickelt“, heißt es in der Vereinsmeldung. Deshalb habe man den Offensivspieler nun auch für die kommende Saison gebunden. „Umso mehr freut es uns, dass wir den technisch starken Linksfuß nun auch fest für die kommende Saison an uns binden konnten.“

Tepebas bringt Erfahrung aus Landesliga und Oberliga mit, kommt aus der Region und passt damit in das Profil, das der ASV bei seinen Transfers verfolgt. Offensiv soll er Kreativität, Qualität am Ball und zusätzliche Lösungen im letzten Drittel liefern. „Wir sind überzeugt, dass Ahmet auch in Zukunft eine wichtige Rolle in unserer Offensive einnehmen wird und freuen uns auf die gemeinsame Zeit“, teilt der Verein mit.

Damit setzt der ASV Mettmann seine klare Linie fort. Der Kader wird nicht nur quantitativ ergänzt, sondern gezielt mit Spielern verstärkt, die Erfahrung, Führungsqualität und individuelle Klasse mitbringen. Tekadiomona soll das Mittelfeld prägen, Sumbunu die Defensive stabilisieren und Tepebas die Offensive beleben. Für die Konkurrenz ist spätestens jetzt deutlich: Mettmann will in der kommenden Saison eine andere Rolle spielen.