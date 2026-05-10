Drei weitere Punkte in Richtung rettendes Ufer

Dieser Qualitätsunterschied machte sich gleich zu Beginn bemerkbar, denn in den ersten Minuten bestimmte der Gastgeber mit klaren Spielzügen Tempo und Sicherheit in seinen Aktionen, während Karlsdorf in dieser Phase keinerlei Annäherung an das von Maximilian Hohlweck gehütete Tor gelang.

Endlich konnte der FC Östringen2 zum vorletzten Heimspiel der Kreisligarunde 2025/2026 wieder einmal mit allen Mannen an Bord gegen Angstgegner FC Germania Karlsdorf antreten.

Jedoch endete der erste Angriff der Germania im Strafraum mit einem Foulspiel am Gästestürmer, welches zumindest vom unparteiischen Publikum fragwürdig erschien.

Den fälligen Elfmeter verwandelte Tobias Fückel zur unhaltbaren 0:1 Führung für Karlsdorf.

Durch den Rückstand ließ sich die Elf um das Trainerteam Sallustio und Martines keineswegs entmutigen. Sie spielten weiterhin gegen das Karlsdorfer Torviereck.

Wie schon in der letzten Auswärtspartie in Forst, als Marius Bentheimer mehrere Verfolger abschüttelte. Sein Flankenlauf endete mit Philipp Leimenstolls Tor. So war es auch dieses Mal in der 16. Minute, in der sich Östringen recht schnell mit dem Unentschieden belohnten.

Dieses Flankenrezept ging in der 22. Minute wiederum auf, denn Leimenstoll legte sich auf der linken Seite Ball und Gegner zurecht. Bei seinem Zuspiel in der Mitte zögerte Florian Beil nicht lange und netzte humorlos zur 2:1 Führung ein.

Kurz war die Freude ob der frühen Führung, denn derselbe Spieler kam in der 28. Minute, ohne vom Gegner bedrängt zu werden, in Ballbesitz, den er zum 2:2 Ausgleich nutzte.

Zwei Zeigerumdrehungen später durften die Zuschauer erneut die Führung für den FCÖ2 bejubeln. Ein weiteres Mal führte das Flankenzuspiel von Leimenstoll zu Beil, der nach missglückter Abwehr den Ball in die Maschen drosch.

Zehn Minuten vor dem Halbzeitpfiff des bis zu diesem Zeitpunkt umsichtig leitenden Schiedsrichters Marco Staller wurde der sehr agile Marius Bentheimer im Strafraum umgestoßen, der analoge Elfmeterpfiff indes blieb aus. In den letzten Minuten verhinderte die Karlsdorfer Abwehr eine dreifache Möglichkeit für den Gastgeber, mit einem weiteren Tor in die Pause zu gehen.

In der zweiten Hälfte zeigte sich das Heimteam weiterhin sehr griffig und lief viele gefährliche Aktionen des Gegners ab. In diesen Momenten konnte sich das Publikum nicht vorstellen, dass es für Östringen noch einmal bedrohlich werden könnte.

Für den „besonderen“ Moment sorgte jedoch im weiteren Verlauf der Unparteiische mit der doppelten Gelb-Roten Karte für Beil. Die erste Gelbe war für das begangene Foul wohl berechtigt und die zweite, Sekunden später, wurde wegen einer Handbewegung unsensibel vergeben. Da sich die Östringer Landesligareserve in einem Abstiegskampf befindet, sollten solche Emotionen bisweilen bedacht werden.

Nach diesem aktiven Eingriff in das Geschehen spielte Karlsdorf seine zahlenmäßige Überlegenheit aus, ohne seine Gefährlichkeit zu erhöhen. Immer wieder initiierte Kapitän Tim Koch, auch in Unterzahl, das Spielgeschehen nach vorne, wobei Sydney Wystrach auf der linken Seite immer wieder mit seinen schnellen Läufen für Entlastung sorgte.

Auf dem anderen Flügel wurde das Spiel mit der Einwechslung Christian Gerichs schneller und sorgte zusätzlich hier für Beschäftigung der Karlsdorfer Abwehr.

Kurz vor Ende der Begegnung sah Koch auf der verwaisten rechten Seite Gerich völlig freistehen. Den weiten Pass nahm er geschickt an, überspielte seinen Abwehrspieler und sicherte mit einem fulminanten Schuss ins linke Eck den 4:2 Erfolg.

(R.J./E.O.)