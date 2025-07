Drei weitere Neuzugänge für den Cronenberger SC

Drei Neuzugänge für den Cronenberger SC!

Bradley Lofolmo, Gian Luca Stindt und Peter Kinge verstärken ab sofort den CSC!

Der 19-jährige Stürmer Stindt wechselt aus der A-Jugend des SSV Bergisch Born zu uns an die Hauptstraße!

In seiner Zeit in Born erzielte Gina-Luca in der B- und A-Jugend in 31 Spielen 18 Tore, davon beachtliche 12 in 17 Spielen in der B-Jugend Niederrheinliga.

Bradley Lofolmo und Peter Kinge wechseln beiden vom SV Hilden Nord zu uns zum CSC. Peter spielte bereits beim Wuppertaler SV in der A-Jugend Bundesliga sowie auch Niederrheinliga, diese unter Leitung des CSC Trainers Samir El-Hajjaj. Während Lofolmo über die Flügel im Mittelfeld kommt, wird Kinge die Rolle eines Außenverteidigers übernehmen.

Der Cronenberger Sc heißt Bradley, Gian-Luca und Peter ganz herzlich in der CSC Familie willkommen!

Das ist Gian Luca Stindt