Drei weitere Neue für den FC Emmendingen von PM/BZ · Heute, 21:33 Uhr · 0 Leser

Vom Freiburger Dietenbach ins Emmendinger Elzstadion: Lukas Dämpfle | Foto: Verein

Der FC Emmendingen arbeitet weiter eifrig am Kader für die kommende Saison. Am Pfingstmontag konnte der Landesligist drei weitere Neuzugänge vermelden. So wechselt Lukas Dämpfle vom Freiburger FC an die Elz. Der Offensivakteur war in der vergangenen Saison Stammspieler und kam in 28 Verbandsliga-Spielen zum Einsatz, wobei er sieben Tore erzielte. In der laufenden Spielzeit kam er verletzungsbedingt nur zu acht Spielen in der Landesliga (ein Treffer). Der 21-jährige Bankkaufmann, der offensiv sowohl rechts als auch links einsetzbar sei, freue sich auf die neue Herausforderung beim FCE, heißt es in der Vereinsmitteilung.

Kam auch schon in der Verbands- und Landesliga zum Einsatz: Amir Basholli | Foto: Verein

Ebenfalls bereits auf überbezirklicher Ebene war Amir Basholli aktiv. Der 20-jährige Offensivspieler wechselt vom A-Kreisligisten FV Nimburg nach Emmendingen. Basholli stammt aus der Jugendabteilung des Freiburger FC, wo er als A-Jugendlicher in der Oberliga spielte und auch zu ersten Einsätzen in der Verbandsliga der Aktiven kam. Nach einer haljährigen Zwischenstation beim Ligakonkurrenten VfR Hausen kehrte er zum Jahreswechsel 2024/25 zum FFC zurück. In der zurückliegenden Winterpause schloss er sich den Nimburgern an. Basholli, der im Medizinsektor tätig ist, sei "motiviert, sich wieder im überbezirklichen Fußball zu beweisen", so der FC Emmendingen.

Endlich wieder schmerzfrei auf dem Platz als Ziel: Yakoub Assefi | Foto: Verein