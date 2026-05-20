Drei weitere Neue für den FC Emmendingen

Vom TV Köndringen zum FCE: Jonas Haas | Foto: Verein

Der FC Emmendingen hat drei weitere Zugänge zur neuen Saison vermeldet. Aus der eigenen Jugend wird Roni Krekaj in den Aktivbereich des Landesligisten aufrücken. "Roni trägt seit fünf Jahren das FCE-Trikot. Er wechselte als C-Jugendlicher vom FC Denzlingen ins Elzstadion. Der 19-jährige spielt bevorzugt im Sturm", so der FCE. Nun habe sich Krekaj entschieden, "seine ersten Schritte im Aktivenfußball beim FCE zu gehen".

Ebenfalls noch bei den A-Junioren ist aktuell Mika Joeris aktiv. Er wird von den SF Eintracht Freiburg ins Elzstadion wechseln. "Der noch 18 Jahre alte, in Freiburg wohnhafte Schüler spielte zuvor bei SvO Rieselfeld und kommt am liebsten als Flügelspieler zum Einsatz, wo er sowohl offensiv als auch defensiv eingesetzt werden kann."