„Drei weitere Asse“ für die Double-Mannschaft von D/A II Spieler bieten sich selbstständig über Probetrainings an von Tageblatt · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jörg Struwe

Die zweite D/A-Mannschaft bastelt schon kräftig am Kader der nächsten Saison. Der Landesliga-Meister und Pokalsieger will in der Oberliga nicht nur mitspielen.

Schon in der Winterpause ließ der Wechsel von Enes und Eren Badur aufhorchen. Die Badur-Brüder sind die Torgaranten des Landesligakonkurrenten SV Ahlerstedt/Ottendorf. Damals stand das D/A-Double aus Meisterschaft und Pokalerfolg natürlich noch nicht fest. Der Wechsel steht auch vornehmlich zu der Perspektive bei D/A - mit dem möglichen Sprung in die Regionalligamannschaft. „Jeder Spieler bei uns sollte ambitioniert auf die Chance hinarbeiten“, sagt Benjamin Zielke, der sportliche Leiter bei der Zweitvertretung. Dass D/A II nun in der kommenden Saison in der Oberliga spielt, macht den Verein natürlich nochmals attraktiver für ambitionierte Spieler.

Spieler bieten sich selbstständig über Probetrainings an D/A II hat schon jetzt einen oberligatauglichen Kader. Unter anderem gab ja auch Nikola Serra gerade bekannt, dass er seine Karriere in der Zweiten ausklingen lässt. Nun vermeldete der Verein drei starke Zugänge. Zu den Assen, die den Aufstieg meisterten, kommen drei weitere Asse hinzu“, sagt Zielke, der betont, dass weiterhin auf den Aufstiegskader gebaut wird.