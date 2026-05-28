„Drei weitere Asse“ für die Double-Mannschaft von D/A II

Die zweite D/A-Mannschaft bastelt schon kräftig am Kader der nächsten Saison. Der Landesliga-Meister und Pokalsieger will in der Oberliga nicht nur mitspielen.
Schon in der Winterpause ließ der Wechsel von Enes und Eren Badur aufhorchen. Die Badur-Brüder sind die Torgaranten des Landesligakonkurrenten SV Ahlerstedt/Ottendorf. Damals stand das D/A-Double aus Meisterschaft und Pokalerfolg natürlich noch nicht fest. Der Wechsel steht auch vornehmlich zu der Perspektive bei D/A - mit dem möglichen Sprung in die Regionalligamannschaft.
„Jeder Spieler bei uns sollte ambitioniert auf die Chance hinarbeiten“, sagt Benjamin Zielke, der sportliche Leiter bei der Zweitvertretung. Dass D/A II nun in der kommenden Saison in der Oberliga spielt, macht den Verein natürlich nochmals attraktiver für ambitionierte Spieler.
D/A II hat schon jetzt einen oberligatauglichen Kader. Unter anderem gab ja auch Nikola Serra gerade bekannt, dass er seine Karriere in der Zweiten ausklingen lässt. Nun vermeldete der Verein drei starke Zugänge.
Zu den Assen, die den Aufstieg meisterten, kommen drei weitere Asse hinzu“, sagt Zielke, der betont, dass weiterhin auf den Aufstiegskader gebaut wird.
Der 21-jährige Roberto Sandu und der 20-jährige Connor Rohra boten sich D/A über Probetrainings an. „Sie haben total überzeugt, sowohl sportlich als auch charakterlich“, sagt Zielke.
Sandu kommt vom Regionalliga-Absteiger BW Lohne. Die Offensivkraft wurde beim VfL Osnabrück ausgebildet und kommt mit der Erfahrung aus 35 Regionalligaspielen.
Rohra war Stammkraft in der Abwehr beim Oberligisten TuS Bersenbrück, der gerade ganz bitter das Pokalfinale nach 3:0-Führung noch gegen den Lüneburger SK Hansa verloren hat. Bersenbrück wurde in der abgelaufenen Saison Neunter.
Ohne Probetraining sind die Drochterser von Rhys Pufong überzeugt. Der Defensivspieler kommt vom SV Wilhelmshaven, Fünfter der Oberliga Niedersachsen. „Ein Bekannter aus Bremerhaven sagte, dass Rhys ein interessanter Spieler für uns sein könnte“, erzählt Zielke. Das Videomaterial habe sportliche Argumente geliefert, das persönliche Treffen überzeugte auch.
„Für den Moment sind wir happy“, sagt Zielke bezüglich der Kaderplanung. Der Kader der zweiten D/A-Mannschaft sei noch nie so stark wie jetzt gewesen. „Wir werden in der Oberliga ambitioniert und mutig antreten“, sagt Zielke, D/A II wolle nicht einfach nur mitspielen.