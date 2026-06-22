Drei weitere Abschiede: Bereits zwölf Abgänge beim Oberligisten

Türkspor Neckarsulm aus der Oberliga Baden-Württemberg setzt seine Reihe an Verabschiedungen fort. Nach zahlreichen bereits bekannten Abgängen stehen mit Tom Marmein, Jan Dietrich und Oktay Erdem drei weitere Abschiede fest. Damit wächst die Zahl der Abgänge auf zwölf. Besonders Erdem prägte den Verein über ein Jahrzehnt hinweg am Pichterich nachhaltig.
Marmein war vor der vergangenen Saison vom VfR Heilbronn zu Türkspor Neckarsulm gewechselt und entwickelte sich schnell zu einem verlässlichen Bestandteil des Oberliga-Kaders. In 32 Ligaspielen steuerte er einen Assist bei. Vor allem seine Einsatzbereitschaft, sein Kampfgeist und seine Zuverlässigkeit machten ihn zu einem wichtigen Faktor auf dem Weg zum Klassenerhalt in der Oberliga Baden-Württemberg. Auch abseits des Platzes wird Marmein als geschätzter Teamplayer gewürdigt, der sich stets in den Dienst der Mannschaft stellte.
Dietrich kam nach einer schweren Verletzung über den VfK Diedesheim zurück und konnte am Pichterich wieder durchstarten. In der vergangenen Saison absolvierte er 29 Ligaspiele und erzielte zwei Tore. Besonders in der Defensive war er ein wichtiger Baustein der Mannschaft und hatte Anteil daran, dass Türkspor den Klassenerhalt in der ersten Oberliga-Saison sichern konnte. Neben seinen sportlichen Leistungen hebt der Verein seine Einstellung, seinen Einsatzwillen und seine positive Art hervor.
Der prägendste Abschied ist jedoch der von Erdem. Seit der Saison 2016/17 trug er ununterbrochen das Trikot von Türkspor Neckarsulm. In 214 Pflichtspielen erzielte er 32 Tore und bereitete 53 weitere Treffer vor. Über zehn Jahre hinweg stand Erdem für Loyalität, Einsatz und Identifikation. Er erlebte mit dem Verein Höhen und Tiefen, übernahm Verantwortung und war Teil von drei Aufstiegen sowie des historischen Klassenerhalts in der Oberliga Baden-Württemberg.
Mit Marmein, Dietrich und Erdem verlieren die Neckarsulmer weitere Spieler, die ihren Anteil an einer besonderen Vereinsphase hatten. Der Verein bedankt sich für Einsatz, Leidenschaft und Verdienste im roten Trikot. Besonders Erdem bleibt als langjähriges Gesicht des Klubs eng mit der Entwicklung am Pichterich verbunden. Nach den bereits bekannten Abschieden setzt sich der Umbruch im Kader damit weiter fort. Die Neuausrichtung bleibt eine zentrale Aufgabe für Hüseyin Kandazoglu.