Drei weitere Abschiede: Bereits zwölf Abgänge beim Oberligisten

– Foto: Nico Schoch

Türkspor Neckarsulm aus der Oberliga Baden-Württemberg setzt seine Reihe an Verabschiedungen fort. Nach zahlreichen bereits bekannten Abgängen stehen mit Tom Marmein, Jan Dietrich und Oktay Erdem drei weitere Abschiede fest. Damit wächst die Zahl der Abgänge auf zwölf. Besonders Erdem prägte den Verein über ein Jahrzehnt hinweg am Pichterich nachhaltig.

Marmein war vor der vergangenen Saison vom VfR Heilbronn zu Türkspor Neckarsulm gewechselt und entwickelte sich schnell zu einem verlässlichen Bestandteil des Oberliga-Kaders. In 32 Ligaspielen steuerte er einen Assist bei. Vor allem seine Einsatzbereitschaft, sein Kampfgeist und seine Zuverlässigkeit machten ihn zu einem wichtigen Faktor auf dem Weg zum Klassenerhalt in der Oberliga Baden-Württemberg. Auch abseits des Platzes wird Marmein als geschätzter Teamplayer gewürdigt, der sich stets in den Dienst der Mannschaft stellte.

Dietrich kam nach einer schweren Verletzung über den VfK Diedesheim zurück und konnte am Pichterich wieder durchstarten. In der vergangenen Saison absolvierte er 29 Ligaspiele und erzielte zwei Tore. Besonders in der Defensive war er ein wichtiger Baustein der Mannschaft und hatte Anteil daran, dass Türkspor den Klassenerhalt in der ersten Oberliga-Saison sichern konnte. Neben seinen sportlichen Leistungen hebt der Verein seine Einstellung, seinen Einsatzwillen und seine positive Art hervor.