Drei Viertelfinaltickets zu vergeben

Ein Viertelfinale in Bruchsal (Archivfoto aus der Saison 2024/25) winkt dem VfB St.Leon (mint/schwwarz), wenn er sein Achtelfinale am Mittwoch in Huchenfeld gewinnen sollte. – Foto: Stefan Diehl

Dafür benötigt der ein oder andere einen halben Tag Urlaub. Rund 70 Kilometer liegen vor dem VfB St.Leon, der am Mittwoch zu einem Landesliga-Kollegen aus dem mittelbadischen Raum muss. Anpfiff beim SV Huchenfeld ist um 19.30 Uhr. Selbiger ist noch hinter Pforzheim und somit am südlichsten Ende des badischen Fußballverbandsgebiets beheimatet.

"Von der Qualität her müssten wir sie eigentlich schlagen", sagt Benjamin Schneider voller Selbstbewusstsein. St.Leons Sportlicher Leiter gibt aber zu bedenken, "dass die Aufgabe mit der weiten Anreise unter der Woche eine andere Situation für uns darstellt." Kapitän Erik Gräf muss obendrein aus privaten Gründen passen. Sollte St.Leon gewinnen, käme es im Viertelfinale zu einem Auswärtsspiel beim Verbandsligisten 1.FC Bruchsal. Schneider sagt offen: "Das ist für die Motivation ein bisschen schade, wenn du dann bei einem klassenhöheren Klub auswärts antreten musst, wenn andererseits der Waldhof noch in der Verlosung gewesen ist." Andererseits lockt ab dem Viertelfinale etwas Preisgeld und das sollte der Motivation hingegen wieder zuträglich sein.

Viel Zeit im Auto muss am Dienstag und Mittwoch Patrick Vogelbacher verbringen. Der VfB-Coach kommt innerhalb von 24 Stunden an zwei verschiedene Enden des Verbandsgebiets. Am Dienstag gastiert er in seiner Funktion als Co-Trainer des Regionalligisten FC-Astoria Walldorf beim TSV Tauberbischofsheim (Anpfiff, 19 Uhr). Inmitten einer englischen Woche ist davon auszugehen, dass FCA-Cheftrainer Andreas Schön zumindest etwas rotiert. "Aufgrund unserer Verletzungen wird das aber nicht komplett funktionieren, deshalb werden einige auch wieder auflaufen, die bereits am Freitag gespielt haben", verrät Schön. Die Form stimmt jedenfalls trotz der 1:3-Niederlage gegen die SGV Freiberg. Die Partie gegen den Spitzenreiter bot Regionalliga-Fußball auf höchstem Niveau.