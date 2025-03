Drei Verlängerungen und ein Neuzugang beim Landesliga-Aufsteiger

Der FV Sportfreunde Neuhausen setzt ein Zeichen in der Kaderplanung: Mit drei Vertragsverlängerungen und einem prominenten Neuzugang festigt der Landesliga-Aufsteiger die Basis für eine erfolgreiche Zukunft.

Der FV Spfr Neuhausen zählt in der Landesliga, Staffel 2, zu den positiven Überraschungen der Saison. Als Aufsteiger auf Platz sieben, zwölf Ligaspiele ungeschlagen – und nun auch noch klare Signale aus der sportlichen Leitung: Die Kaderplanung für 2025/26 schreitet zielgerichtet voran. Mit Kalle Maier, Marcel Fritz und Simeon Potsolidis bleiben drei tragende Säulen im Verein. Dazu kommt Asdren Gerxhaliu, der ab sofort für den FVN aufläuft. Ein Paket mit Symbolwirkung.

Der 25-jährige Offensivspieler kam erst im Winter vom FC Esslingen, stellte aber in kürzester Zeit seinen Wert unter Beweis. In Weilimdorf traf er sehenswert, seine Spielfreude und Dynamik geben dem FVN-Spiel neue Impulse. Als ehemaliger Spieler des FV Plochingen kennt er die Liga – und die Gegner – bestens. Für Neuhausen ist seine Zusage ein strategischer Baustein für die kommende Runde.

Zwar fehlt Fritz nach einem Kreuzbandriss seit Monaten, doch seine Bedeutung bleibt ungebrochen. Der zentrale Mittelfeldmann war vergangene Saison eine tragende Kraft beim Aufstieg und dem historischen Doublesieg. Mit seiner Vertragsverlängerung setzt er trotz Reha ein starkes Zeichen: Für Teamgeist, Kontinuität – und eine baldige Rückkehr auf den Rasen.

Simeon Potsolidis: Jung, schnell, konstant

Der 20-Jährige kam während der vergangenen Saison nach Neuhausen und ist längst Stammspieler. Auf der Außenbahn („Schiene“) überzeugt er nicht nur mit Tempo und Einsatz, sondern auch mit Spielintelligenz. Seine Vorlagenquote steigt, seine Entwicklungskurve zeigt nach oben – ein Versprechen für die Zukunft.

Asdren Gerxhaliu: Rückkehr mit Perspektive

Der technisch starke Mittelfeldspieler kehrt mit sofortiger Wirkung von JC Donzdorf zurück zum FVN – seinem Ausbildungsverein. Stationen beim FC Esslingen, SGV Freiberg und in Spanien bei Atletic Sant Just haben ihn reifen lassen. Nun will der 26-Jährige mit regionaler Verbundenheit und überregionaler Erfahrung das Zentrum der Spfr verstärken. Seine Flexibilität ist ein Trumpf für Trainer Dennis Bührer.

Konsequente Kaderarbeit mit Weitblick

Vier Personalentscheidungen, vier klare Botschaften: Der FV Neuhausen ist gekommen, um zu bleiben – und entwickelt sich strukturell und sportlich weiter. Der Aufsteiger zeigt, dass Landesliga-Fußball auf ambitioniertem Fundament stehen kann. Mit dem Quartett Maier, Fritz, Potsolidis und Gerxhaliu ist der erste Schritt getan. Weitere werden folgen.