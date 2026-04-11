Drei Verlängerungen bei zwei Landesligisten

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Beim VfL Pfullingen setzt man in der Landesliga Württemberg, Staffel 3, weiter auf einen Weg, der auf Entwicklung, Geduld und Zusammenhalt beruht. Mit den Vertragsverlängerungen von Edis Sentürk und Armin Humic bis 2027 bindet der Verein zwei Spieler, die diesen Kurs auf unterschiedliche Weise verkörpern.
Edis Sentürk steht für das Potenzial einer jungen, hungrigen Mannschaft, die Schritt für Schritt reifen will. Sein Bekenntnis zum Verein ist Ausdruck des Vertrauens in eine Gruppe, deren Zukunft noch längst nicht ausgeschöpft scheint. Auch Armin Humic bleibt an Bord und verbindet seine Verlängerung mit einer persönlichen Geschichte. Nach seiner Verletzung wieder auf dem Platz zu stehen, verleiht seinem weiteren Weg im Trikot des VfL besonderes Gewicht. Für Pfullingen ist diese doppelte Verlängerung deshalb ein klares Signal: Der eingeschlagene Kurs soll mit Überzeugung fortgesetzt werden.
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Der TSV Crailsheim setzt in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, weiter auf Tempo, Verlässlichkeit und eingespielte Abläufe auf den Außenbahnen. Nico Maurer bleibt dem Verein erhalten und geht damit bereits in seine fünfte Saison im gelb-schwarzen Trikot.
Mit seiner Schnelligkeit sorgt Nico Maurer offensiv immer wieder für Gefahr, ganz gleich ob auf der rechten oder linken Seite. Dazu kommt eine Konstanz, die ihn für die Mannschaft besonders wertvoll macht. Er ist regelmäßig präsent, sucht den Zug zum Tor und stellt seinen Einsatz zugleich in den Dienst des Teams. Für Crailsheim ist seine Verlängerung deshalb mehr als eine gewöhnliche Personalentscheidung. Der TSV hält einen Offensivspieler, der mit Tempo, Torgefahr und mannschaftlicher Haltung seit Jahren ein wichtiger Teil des eigenen Spiels ist.
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