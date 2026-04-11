Drei Verlängerungen bei zwei Landesligisten

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VfL Pfullingen

Beim VfL Pfullingen setzt man in der Landesliga Württemberg, Staffel 3, weiter auf einen Weg, der auf Entwicklung, Geduld und Zusammenhalt beruht. Mit den Vertragsverlängerungen von Edis Sentürk und Armin Humic bis 2027 bindet der Verein zwei Spieler, die diesen Kurs auf unterschiedliche Weise verkörpern.

Edis Sentürk steht für das Potenzial einer jungen, hungrigen Mannschaft, die Schritt für Schritt reifen will. Sein Bekenntnis zum Verein ist Ausdruck des Vertrauens in eine Gruppe, deren Zukunft noch längst nicht ausgeschöpft scheint. Auch Armin Humic bleibt an Bord und verbindet seine Verlängerung mit einer persönlichen Geschichte. Nach seiner Verletzung wieder auf dem Platz zu stehen, verleiht seinem weiteren Weg im Trikot des VfL besonderes Gewicht. Für Pfullingen ist diese doppelte Verlängerung deshalb ein klares Signal: Der eingeschlagene Kurs soll mit Überzeugung fortgesetzt werden.