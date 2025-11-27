Drei Verfolger lauern - Überwintert der TSV Köngen an der Spitze?



Waldstetten empfängt den SV Waldhausen zum Nachbarschaftsduell im oberen Mittelfeld. Der Dritte will seine starke Halbserie mit einem Heimsieg krönen, während die Gäste mit einem Auswärtspunkt ihre stabile Bilanz festigen möchten.

Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr TSV Ehningen TSV Ehningen TSV Bad Boll TSV Bad Boll 14:00 PUSH



TSV Ehningen trifft als Sechster auf das formstarke Bad Boll, das mit zuletzt solider Ausbeute auf Rang fünf kletterte. Kleinigkeiten dürften entscheiden: Effizienz im Strafraum und Standards sprechen für ein enges Spiel auf Augenhöhe.



Der 1. FC Eislingen fordert den Vierten TSV Bernhausen in einem Topspiel mit direkter Auswirkung auf die Spitze. Die Hausherren wollen den Druck auf Tabellenführer TSV Köngen hochhalten, Bernhausen kann mit einem Auswärtserfolg selbst zur Jagd blasen.



SC Geislingen braucht gegen den SV Böblingen dringend Zählbares, um den Blick von unten zu lösen. Die Gäste stehen im sicheren Mittelfeld und bringen Offensivqualität mit – Geislingen setzt auf Kompaktheit, um den Favoriten zu ärgern.



Schlusslicht FV Sontheim empfängt Sindelfingen und sucht vor der Pause nach dem Befreiungsschlag. Der Achte reist als Favorit an, doch der Gastgeber wird über Kampf und defensive Disziplin versuchen, den ersten Dreier der Saison anzuvisieren.

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr TSV Köngen TSV Köngen GSV Maichingen Maichingen 14:30 PUSH



Spitzenreiter TSV Köngen will gegen Maichingen den Herbsttitel ins Trockene bringen. Die Gäste stehen im unteren Mittelfeld, könnten mit einem Coup jedoch wertvolle Luft zur Abstiegszone schaffen.

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr TSVgg Plattenhardt Plattenhardt MTV Stuttgart MTV Stgt 14:30 PUSH



Plattenhardt empfängt den MTV Stuttgart zum Kellerduell mit hoher Fallhöhe. Beide Teams trennt wenig – wer defensiv weniger anbietet, nimmt im letzten Auftritt des Jahres wichtige Punkte mit.

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr TV Echterdingen Echterdingen FV Spfr Neuhausen FV Spfr Neuh 14:30 PUSH



Echterdingen misst sich mit den FV Sportfreunden Neuhausen in einer Partie zwischen Abstiegssorgen und Mittelfeldruhe. Der Gastgeber benötigt jeden Zähler, während Neuhausen mit einem Auswärtspunkt die Hinrunde solide abrunden kann.