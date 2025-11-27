 2025-11-24T08:38:42.177Z

Allgemeines
– Foto: Carsten Trebuth

Drei Verfolger lauern - Überwintert der TSV Köngen an der Spitze?

Landesliga Württemberg, Staffel 2: Die Übersicht aller Partien des 16. Spieltags

Der letzte Spieltag vor der Winterpause sortiert die Spitze neu: Köngen will den Platz an der Sonne sichern, Verfolger Eislingen und Waldstetten lauern. Dahinter drängen Bernhausen und Bad Boll, während Sontheim, Echterdingen und Geislingen dringend Punkte für einen ruhigeren Jahresabschluss benötigen.

Morgen, 19:00 Uhr
TSGV Waldstetten
TSGV WaldstettenWaldstetten
SV Waldhausen
SV WaldhausenSV Waldhsn.
19:00live

Waldstetten empfängt den SV Waldhausen zum Nachbarschaftsduell im oberen Mittelfeld. Der Dritte will seine starke Halbserie mit einem Heimsieg krönen, während die Gäste mit einem Auswärtspunkt ihre stabile Bilanz festigen möchten.

Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr
TSV Ehningen
TSV EhningenTSV Ehningen
TSV Bad Boll
TSV Bad BollTSV Bad Boll
14:00

TSV Ehningen trifft als Sechster auf das formstarke Bad Boll, das mit zuletzt solider Ausbeute auf Rang fünf kletterte. Kleinigkeiten dürften entscheiden: Effizienz im Strafraum und Standards sprechen für ein enges Spiel auf Augenhöhe.

Sa., 29.11.2025, 14:30 Uhr
1. FC Eislingen
1. FC Eislingen1.FC Eislin.
TSV Bernhausen
TSV BernhausenTSV Bernhsn
14:30

Der 1. FC Eislingen fordert den Vierten TSV Bernhausen in einem Topspiel mit direkter Auswirkung auf die Spitze. Die Hausherren wollen den Druck auf Tabellenführer TSV Köngen hochhalten, Bernhausen kann mit einem Auswärtserfolg selbst zur Jagd blasen.

Sa., 29.11.2025, 14:30 Uhr
SC Geislingen
SC GeislingenSC Geisling.
SV Böblingen
SV BöblingenSV Böblingen
14:30

SC Geislingen braucht gegen den SV Böblingen dringend Zählbares, um den Blick von unten zu lösen. Die Gäste stehen im sicheren Mittelfeld und bringen Offensivqualität mit – Geislingen setzt auf Kompaktheit, um den Favoriten zu ärgern.

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
FV Sontheim/Brenz
FV Sontheim/BrenzFV Sontheim
VfL Sindelfingen
VfL SindelfingenSindelfingen
14:30

Schlusslicht FV Sontheim empfängt Sindelfingen und sucht vor der Pause nach dem Befreiungsschlag. Der Achte reist als Favorit an, doch der Gastgeber wird über Kampf und defensive Disziplin versuchen, den ersten Dreier der Saison anzuvisieren.

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Köngen
TSV KöngenTSV Köngen
GSV Maichingen
GSV MaichingenMaichingen
14:30

Spitzenreiter TSV Köngen will gegen Maichingen den Herbsttitel ins Trockene bringen. Die Gäste stehen im unteren Mittelfeld, könnten mit einem Coup jedoch wertvolle Luft zur Abstiegszone schaffen.

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
TSVgg Plattenhardt
TSVgg PlattenhardtPlattenhardt
MTV Stuttgart
MTV StuttgartMTV Stgt
14:30

Plattenhardt empfängt den MTV Stuttgart zum Kellerduell mit hoher Fallhöhe. Beide Teams trennt wenig – wer defensiv weniger anbietet, nimmt im letzten Auftritt des Jahres wichtige Punkte mit.

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
TV Echterdingen
TV EchterdingenEchterdingen
FV Spfr Neuhausen
FV Spfr NeuhausenFV Spfr Neuh
14:30

Echterdingen misst sich mit den FV Sportfreunden Neuhausen in einer Partie zwischen Abstiegssorgen und Mittelfeldruhe. Der Gastgeber benötigt jeden Zähler, während Neuhausen mit einem Auswärtspunkt die Hinrunde solide abrunden kann.

