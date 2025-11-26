Max Helmli (hinten mittig), Trainer und Spieler der F-Junioren des TSGV Waldstetten. Foto: TSGV

Drei Vereine, ein Ziel: Spendenaktion übertrifft alle Erwartungen Schlussmann des TSGV Waldstetten hat eine Spendenaktion mit dem Namen „Ein Los für Oliver" ins Leben gerufen, die Geld für jenen Oliver einbringen soll, gemeinsam mit Freunden der umliegenden Vereine SG Bettringen und Germania Bargau.

Da staunte Max Helmli nicht schlecht, als in der vergangenen Woche der Fernsehsender RTL über Oliver aus Königsbronn berichtete. Der Junge, der sich bei einem Unfall in Mexiko so schwer verletzt hatte, und der samt seiner Familie in Mexiko festsitzt, weil ein Transport viel zu gefährlich gewesen wäre. Der Schlussmann des TSGV Waldstetten hatte erst kürzlich eine Spendenaktion mit dem Namen „Ein Los für Oliver“ ins Leben gerufen, die Geld für jenen Oliver einbringen soll, gemeinsam mit Freunden der umliegenden Vereine SG Bettringen und Germania Bargau.





Die horrende Krankenhausrechnung, die für die notwendige Operation bezahlt werden musste, konnte nun tatsächlich beglichen werden, was die Eltern in Blogbeiträgen und via Video, mit großem Dank verbunden, verkündeten. „Eine siebenstellige Summe. Ein Betrag, der größer war als alles, was wir je stemmen konnten. Eine Zahl, die uns jeden Abend den Schlaf geraubt hat. Eine Last, die wie ein Felsen auf unserer Brust lag“, sagte Stefan Staub, Vater von Oliver. Es ist ein erster wichtiger Schritt, doch damit ist es finanziell natürlich noch nicht getan. Mal abgesehen davon, dass die Eltern ihr Hab und Gut veräußert haben, samt ihres Hauses in Königsbronn, um die ersten Kosten der Operation zahlen zu können, werden weitere Kosten durch die Folgebehandlungen entstehen. Mit weiteren über 30.000 Euro darf die Familie Staub ebenfalls rechnen. So viel ist nämlich bereits durch die Aktion der drei Ostalb-Klubs zusammengekommen – und es wird weitergesammelt. „Diese Aktion ist absolut durch die Decke gegangen, da hätten wir nicht im Traum dran gedacht. Wir haben uns kein weiteres Ziel gesetzt, machen einfach weiter. Frei nach dem Motto: the sky is the limit“, freut sich Helmli, dass die Aktion dermaßen erfolgreich verläuft.

Um die 30.000 Euro sind es bereits – und noch ganz viele weitere Aktionen stehen aus. So sind beispielsweise noch nicht die gesammelten Pfandbons eingerechnet, die an drei Edeka-Filialen, in Waldstetten, Straßdorf und Schwäbisch Gmünd, in speziellen Boxen gesammelt werden. „Da erwarten wir uns tatsächlich noch eine Menge davon. Ein Mitarbeiter hat mir gesagt, dass sie diese Boxen täglich leeren müssen, weil es schlichtweg zu voll würde. Und es sind nicht immer nur 25 Cent auf den Bons, da sind viele Euro-Beträge dabei“, sagt Helmli voller Dankbarkeit. Des Weiteren stoßen auch immer mehr Vereine aus dem Verbreitungsgebiet dazu, um zu unterstützen. So haben der VfR Aalen und der TSV Essingen beispielsweise Trikots und Schals verkauft, um die Einnahmen zu spenden. „Es ist schon erstaunlich, wie viele Menschen sich mit dieser Aktion identifizieren. Ich werde häufig gefragt: Wie viel Geld haben wir schon eingesammelt? Hier wird von ´Wir´ gesprochen, das finde ich stark“, sagt Helmli. Der TV Lindach, der TSGV Rechberg und der SV Hussenhofen, um beispielhaft weitere Vereine zu nennen, sind ebenfalls auf Helmli zugekommen und haben ihre Unterstützung signalisiert.