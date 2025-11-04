Drei Vereine, ein Ziel: Für den kleinen Oliver spenden

– Foto: Peter Harich

Die Verletzung des kleinen Oliver ist spätestens seit der Unterstützung durch Toni Kroos in aller Munde gewesen. Nun helfen auch noch drei Vereine von der Ostalb. Auf den Fußballplätzen haben sie schon häufig die Klingen gekreuzt, gab es doch schon unzählige Derbys – jetzt aber arbeiten der TSGV Waldstetten, die SG Bettringen und der 1. FC Germania Bargau fest zusammen, und zwar für den guten Zweck. Dem kleinen Oliver aus Königsbronn, der ein so fürchterliches Schicksal erlitten hat, soll geholfen werden.





Oliver lebte mit seinen Brüdern Julian und Sebastian sowie seinen Eltern in einem Eigenheim in Königsbronn. Während eines Urlaubs in Mexiko im Frühjahr dieses Jahres ist die Familie in einen schweren Autounfall verwickelt worden. Dabei brach sich Oliver das Genick und musste noch an der Unfallstelle über 20 Minuten wiederbelebt werden. Die Ärzte hatten zunächst wenig Hoffnung, doch Oliver entpuppte sich als Kämpfer, wachte acht Tage später wieder aus dem Koma auf. In Chicago ist er schließlich von einem Neurochirurgen operiert worden. Bei dieser Operation wurde sein Kopf wieder mit dem Rückenmark verbunden. Da die Familie in den USA jedoch nicht versichert gewesen ist, musste sie die Krankenhausrechnung von über einer Million Euro selbst übernehmen. Um die Kosten zu decken, verkaufte die Familie ihr Haus, ihr Auto und auch die Jobs mussten die beiden Eltern aufgeben, da eine Rückreise nach Deutschland aktuell nicht möglich ist. Oliver befindet sich schlichtweg noch nicht in der Verfassung, um transportiert zu werden. Oliver und seine Familie sind schlichtweg auf finanzielle Unterstützung angewiesen.

Das Schicksal des kleinen Oliver hat bereits große Kreise gezogen, selbst der ehemalige deutsche Nationalspieler und Kicker von Real Madrid, Toni Kroos, hat bereits unterstützt – und damit gleichzeitig das Schicksal des kleinen Oliver noch mehr publik gemacht. Waldstettens Schlussmann Max Helmli hat nun eine besondere Aktion ins Leben gerufen: Sowohl bei ihm, bei Bastian Sorg von der SG Bettringen oder Christoph Betz kann man Lose zu einem Preis von jeweils zehn Euro erwerben. Es handelt sich hierbei um eine große Weihnachtsverlosung, wie Helmli verrät. „Die Gewinner werden Anfang Dezember ermittelt und anschließend in einem Video namentlich bekanntgegeben“, erklärt Helmli. Er wollte schon länger solch eine Aktion starten. „Jetzt, zu Weihnachten, ist die Spendenbereitschaft vielleicht etwas größer, deswegen habe ich jetzt damit begonnen“, erklärt Waldstettens Schlussmann. Er hat außerdem einen persönlichen Bezug zur Familie, denn die Mutter von Oliver ist eine sehr gute Freundin seiner Tante.