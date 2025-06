Drei Vereine, ein Ziel!

Was als reine Platzkooperation begann, ist inzwischen ein ambitioniertes Gemeinschaftsprojekt mit klaren Zielen: Zur neuen Saison schließen sich der BSV Ölper, der Türkische SV Braunschweig und der SV EGE zur neuen Spielgemeinschaft zusammen – ein Zusammenschluss, der weit über eine einfache Zweckgemeinschaft hinausgeht. Künftig tritt die SG in Rot und Weiß auf, als Symbol für Zusammenhalt und neue Stärke.

„Relativ schnell war klar, dass wir dieses Projekt wirklich angehen wollen. Alle bringen viel Erfahrung mit – und die Zusammenarbeit war von Anfang an von Respekt und Offenheit geprägt“, erklären die Offiziellen.

Bereits in der vergangenen Saison nutzte der SV EGE die Sportanlage des BSV Ölper für Training und Heimspiele. Im Laufe der Zeit wurden verschiedenste Gespräche zwischen den Verantwortlichen beider Vereine geführt. Anfang dieses Jahres kam der Türkische SV als dritter Partner hinzu. In einem Gespräch mit Güngör Yildizgezer, Vorstand des SV EGE, und den Verantwortlichen des BSV Ölper reifte die Idee: Warum nicht aus der erfolgreichen Platzgemeinschaft eine konkurrenzfähige, zukunftsorientierte Spielgemeinschaft formen?

Auch Ertugrul Oguz, einer der führenden Köpfe der SG, äußert sich zur Neuausrichtung:

„Mit großer Freude geben wir die Gründung einer Spielgemeinschaft zwischen dem BSV Ölper, dem Türkischen SV Braunschweig und dem EGE Sportverein bekannt.

Durch diesen Zusammenschluss wollen wir nicht nur unsere sportlichen Kräfte bündeln, sondern auch gemeinsam Verantwortung im sozialen Bereich übernehmen. Ziel ist es, nachhaltige Strukturen zu schaffen, die Integration, Nachwuchsförderung und gemeinschaftliches Miteinander stärken – im und außerhalb des Spielfeldes.



Unser gemeinsames Engagement richtet sich an alle Sportfreunde in der Region Braunschweig, die an einem lebendigen, offenen und leistungsbereiten Vereinsleben teilhaben wollen. Ob auf dem Platz oder im Stadtteil: Wir stehen zusammen für den Sport.“