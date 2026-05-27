Drei Vereine bündeln Kräfte

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

In der Schwalm entsteht zur neuen Saison eine neue Adresse im Frauenfußball: Die SpVgg Zella/Loshausen, der SV Antrefftal und der TSV Wasenberg schließen sich zusammen und gründen die Spielgemeinschaft SG Willingshausen. Der Zusammenschluss soll den Frauenfußball in der Region langfristig stärken und zugleich den Spielbetrieb auf einer tragfähigen Basis sichern.

Für die beteiligten Vereine ist der Schritt folgerichtig. Bereits im Jugendbereich arbeiten die Klubs unter dem Dach der JSG Willingshausen seit Jahren zusammen. Diese Struktur gilt nun als Vorbild für den Erwachsenenbereich. „Die JSG Willingshausen hat bewiesen, was möglich ist, wenn Vereine an einem Strang ziehen. Genau diesen Geist wollen wir jetzt auch bei den Frauen leben“, erklären die Verantwortlichen der beteiligten Klubs.

Sportlich startet die neue Spielgemeinschaft direkt auf einem beachtlichen Niveau. Da der SV Antrefftal aktuell in der Gruppenliga vertreten ist, übernimmt die SG Willingshausen diesen Startplatz und wird somit von Beginn an in der Gruppenliga antreten. Damit verbindet sich der organisatorische Neustart mit einer anspruchsvollen sportlichen Aufgabe.