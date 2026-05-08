Drei Vereine aus der Region mit spannenden Zugängen

– Foto: Alexander Becher

Marko Tokic kehrt zur SG Oppenweiler/Strümpfelbach zurück und soll künftig fester Bestandteil der ersten Mannschaft in der Bezirksliga Rems/Murr/Hall sein. Der Spieler kennt das Rohrbachtal gut: Große Teile seiner fußballerischen Entwicklung verbrachte er bei der SGOS, sammelte in der zweiten Mannschaft Kreisliga-Erfahrung und kam bereits dreimal in der Landesliga für die Erste zum Einsatz. Nach 16 Spielen, drei Toren und zwei Vorlagen beim FC Viktoria Backnang folgt nun die Rückkehr mit klarer Perspektive.

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Sportfreunde Lauffen

Die Sportfreunde Lauffen holen zur kommenden Saison in der Bezirksliga Franken mit Joshua Wagener einen Spieler, der den Verein bereits kennt. Zwei Jahre lang gehörte er in der A-Jugend der SGM Neckar/Zabergäu zum gemeinsamen Konstrukt. Ausgebildet wurde Wagener zuvor höherklassig beim VfB Eppingen, seine ersten Schritte im Herrenbereich machte er beim VfL Brackenheim, wo er sofort Stammspieler wurde. Lauffen gewinnt damit einen dynamischen, schnellen und vielseitigen Spieler, der vor allem auf den defensiven Außenbahnen eingeplant ist.

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SV Weidenstetten

Der SV Weidenstetten setzt in der Kreisliga A2 Donau/Iller auf einen jungen Offensivspieler mit Perspektive. Jakob Heinz wechselt aus der A-Jugend der SGM JF Langenau zum SVW und geht mit 17 Jahren den Schritt in den aktiven Bereich. Der Verein traut ihm bereits viel Qualität zu, sieht zugleich aber vor allem Entwicklungspotenzial. Weidenstetten will Heinz auf diesem Weg begleiten und fördern. Die Verpflichtung steht damit für einen behutsamen Aufbau junger Spieler im eigenen Aktivenkader.

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