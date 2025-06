Drei verdiente Spieler verlassen den FSV Ilmtal Zottelstedt

Michael Schmidt war über viele Jahre nicht nur Stammkeeper, sondern auch eine zentrale Figur im Vereinsleben. Der 34-Jährige übernahm Verantwortung als Platzwart, im Vorstand und half bei zahlreichen Vereinsveranstaltungen. Nach zwei schweren Verletzungen wechselte er auf die Sechserposition, wo er als kämpferisches Herzstück im Mittelfeld überzeugte. Seine Verabschiedung beim Heimspiel der Ersten Mannschaft am Sonntag war emotional – der FSV verliert einen echten Allrounder und Vorzeige-Vereinsmenschen.

Ebenfalls am Sonntag verabschiedet wurde Kevin Trepanovski. Der 28-jährige Angreifer spielte ausschließlich für den FSV, war über Jahre hinweg mit seiner Geschwindigkeit und Torgefahr eine feste Größe im Sturm. Auch in dieser Saison führt er die interne Torschützenliste an. Nun nimmt sich Trepanovski eine Auszeit – eine Rückkehr ist ausdrücklich nicht ausgeschlossen.