Drei Verabschiedungen am Oberbach

– Foto: Sportfotografie Schwalm Eder

Vor drei Monaten hatte der TSV Altenlotheim mit der Verlängerung von Spielertrainer Robin Wissemann ein Zeichen der Kontinuität gesetzt, nun stehen beim Gruppenligisten personelle Veränderungen im Trainerteam an. Wie der Verein in den sozialen Medien mitteilte, verabschieden sich mit Jörg Zarges und Sven „Buje“ Klinge zwei langjährige Co-Trainer zum Saisonende von der Seitenlinie.

Beide prägten die Arbeit beim TSV über einen langen Zeitraum hinweg. Sowohl Zarges als auch Klinge waren jeweils sechs Jahre als Co-Trainer in Altenlotheim tätig. Während Zarges eine Pause einlegen möchte, will Klinge künftig ebenfalls kürzertreten und die Spiele am Oberbach als Zuschauer verfolgen.

Ganz verabschieden muss sich der TSV von dem Duo allerdings nicht. Zarges bleibt dem Verein als Unterstützer und Zuschauer seines Sohnes Tom verbunden, Klinge weiterhin über seine Tätigkeit im Vorstand. Damit verliert Altenlotheim zwar zwei wichtige Stützen an der Seitenlinie, nicht aber die Bindung zweier prägender Gesichter des Vereins.