Drei unterschiedliche Drittel in Bietigheim

Bei schönstem Fussballwetter empfing der NK Croatia den SV Kaisersbach zu einem möglicherweise wegweisenden Spiel für beide Mannschaften. Die Hausherren aus Bietigheim wollten sich nach dem Sieg in Ilshofen mit drei weiteren Punkten Luft nach Unten verschaffen und der SV Kaisersbach seinerseits mit drei Punkten den Kontakt zur Spitzengruppe behalten.

Das meist übliche Abtasten mit dem Gegner fiel komplett weg da beide Mannschaften von Beginn an Offensiv agieren wollten so gab es in den ersten zehn Minuten bereits drei Torschussversuche der Gäste und vier auf Seiten der Hausherren. In der Folge nahmen die Bietigheimer aber das Heft mehr und mehr in die Hand und konnten sich ein Chancenplus erspielen welches in einem nicht gegebenen Tor nach relativ deutlicher Abseitsstellung gipfelte. Erst ab der 30. Minute konnten die Gäste aus Kaisersbach in ihren schönen neuen schwarzen Auswärtstrikots dieses Übergewicht ausgleichen und kamen ihrerseits zu guten Chancen. Die beste Chance des gesamten Spiels hatten dann die Kaisersbacher nach einem Eckball in der 38. Minute bei dem Okan Tüysüz nach schöner Hereingabe per Kopfball nur die Latte traf. Mit 0:0 ging es dann schlussendlich auch in die Halbzeit.

Nach dem Pausentee ging das Chancenfest unverändert weiter. Die Kaisersbacher konnten sich durch teils sehenswerte Kombinationen und Dribblings im Bietigheimer Strafraum in gute Positionen bringen aber der letzte Pass fand in der Mitte leider nie einen Abnehmer. Auf der Gegenseite musste der Kaisersbacher Torhüter Marcel Hinterkopf mehrere Male im eins gegen eins mit den vor ihm frei stehenden Bietigheimer Stürmern seine Mannschaft vor einem Rückstand bewahren. Mit frischen Kräften von der Bank verschaffte sich Kaisersbach im Spielendspurt ab der 65. Minute dann ein klares Chancenplus. Immer wieder brachte sich der NK Croatia durch gefährliche Ballverluste im Aufbauspiel oder im Mittelfeld selbst in die Bedrängnis. Kaisersbach konnte dank der neuen Spieler gut und schnell umschalten und mehrere Male aussichtsreich mit Tempo auf das Tor der Bietigheimer zu marschieren jedoch fehlte weiterhin die Präzision beim letzten Pass oder das Abschlussglück wie erneut bei Okan Tüysüz der es in der Schlussphase mit einem frechen Heber aus fast 40 Metern versuchte als er sah dass der Bietigheimer Torhüter zu weit vor seinem Gehäuse stand. Der Ball verfehlte das Tor aber leider um etwa einen halben Meter.