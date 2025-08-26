Drei Treffer von Rahaus entscheiden Topspiel

Der SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II hat das Spitzenspiel der Bezirksliga gegen die SG 74 Hannover mit 3:2 (1:1) gewonnen und sich damit die Tabellenführung gesichert. Matchwinner war Benedict Rahaus, der alle drei Treffer für die Gastgeber erzielte.

Die Gäste aus Hannover gingen früh durch Jannik Wolters in Führung (9.). „Der Gegner ist in Führung gegangen, hatte auch die eine oder andere Möglichkeit“, sagte Vlaski. Doch die Ramlinger fanden zurück. Kurz vor der Pause glich Rahaus nach einer Druckphase zum 1:1 aus (28.). „Wir haben super gegengehalten gegen einen starken Gegner und auch selber Chancen kreiert.“

Trainer Darijan Vlaski sah sich bestätigt: „Wie schon im Vorbericht geschrieben, ist alles eigentlich so eingetroffen, wie auch gesagt. Der Gegner war nicht zu unterschätzen, es war ein Spiel auf Augenhöhe.“ Beide Teams begegneten sich mit hohem Tempo und Intensität. „Von der Anzahl der Tormöglichkeiten war es fast schon gleich“, betonte Vlaski.

Nach dem Seitenwechsel sorgte ein Doppelschlag für die Wende. Innerhalb von sieben Minuten traf erneut Rahaus (58./65.) und stellte auf 3:1. „Das hat uns natürlich in die Karten gespielt“, erklärte Vlaski. Mit der Führung im Rücken agierte sein Team kontrollierter und lauerte auf Konter. Doch SG 74 schlug umgehend zurück: Nils-Simon Riebesell verkürzte auf 2:3 (67.). „Das 3:2 kam so ein bisschen aus dem Gewühl heraus, aber er macht ihn wirklich ganz trocken rein“, beschrieb der Ramlinger Trainer die Szene.

Die Schlussphase war umkämpft, ohne unfair zu werden. „Es war ein kampfbetontes, fußballerisch gutes Spiel. Es war kein unfaires Spiel, auch wenn eine gelb-rote Karte dabei war“, betonte Vlaski. Besonders hob er die Intensität hervor: „Physisch, technisch, läuferisch war das schon wirklich top. Qualitativ fand ich das richtig gut von beiden Mannschaften.“

Entscheidend war für ihn der höhere Einsatz seiner Mannschaft: „Am Ende gewinnen wir das Spiel, weil wir vielleicht ein bisschen mehr investieren. Wir sind natürlich glücklich über den Sieg.“ Mit nun zehn Punkten aus vier Spielen steht Ramlingen/Ehlershausen II an der Tabellenspitze – punktgleich mit dem TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II. Dahinter reiht sich die SG ein.