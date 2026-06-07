Drei Treffer in zwei Spielen: Yilmazer hält Rottach in der Kreisklasse

Nicht zu stoppen: Doppel-Torschütze Samet Yilmazer. – Foto: Ralf Poeplau

Mit einem 3:0-Erfolg im Rückspiel sichert sich der FC Rottach-Egern den Klassenerhalt in der Kreisklasse. Großen Anteil daran hat Kapitän Samet Yilmazer, der in beiden Spielen gegen den TSV Hartpenning traf.

Der FC Rottach-Egern sichert sich durch zwei Siege in beiden Relegationsspielen über den TSV Hartpenning überzeugend den Klassenerhalt. „Haken dran“, sagt FC-Trainer Veit Habersetzer. „Ich finde, dass Hartpenning ein spielerisch guter Gegner war. Ich wünsche ihnen, dass sie nächste Saison aufsteigen.“

Anders als im Hinspiel ging es in Hartpenning ab der ersten Minute zur Sache. Die Gäste vom Birkenmoos überzeugten dagegen mit einer starken Ballsicherheit. Trotz des Hartpenninger Gegenpressings fand Habersetzers Mannschaft immer wieder Mittel und Wege, sich ohne Fehler durchs Mittelfeld zu kombinieren. Dennoch war es Hartpennings Maximilian Burggraf, der zum ersten Mal den an diesem Tag überragenden Kilian Zimmer im Kasten der Rottacher prüfte (7.). „Unser Torwart“, ergänzt Habersetzer, „hat uns über beide Spiele voll im Spiel gehalten.“

Kurz darauf landete ein Abschluss von Rottachs Tobias Schlichtner wie zuvor auf der anderen Seite in den Armen des Keepers. Nach einem fatalen individuellen Fehler in der Hartpenninger Innenverteidigung schnappte sich dann FC-Kapitän Samet Yilmazer, der schon im Hinspiel getroffen hatte, den Ball und verwandelte eiskalt zum 1:0.

Nur wenig später verpasste abermals Burggraf den Ausgleich, als sein Abschluss aus elf Metern nur die Latte traf. Mit dem Pausenpfiff scheiterte TSV-Flügelspieler Laurenz Haltmair nach einem perfekten Schnittstellenpass von Stefan Ott am FC-Keeper.

Im zweiten Abschnitt blieb das Spielgeschehen optisch gleich: Während die Rottacher über weite Strecken des Spiels den Ball in den eigenen Reihen hielten, gab es Chancen auf beiden Seiten. Nach einer Stunde drehten die Hartpenninger auf, verpassten den Anschluss jedoch trotz dieser Druckphase.

In der 69. Minute nutzte der beste Mann dieser Relegationsspiele, Samet Yilmazer, baugleich zum ersten Tor einen individuellen Fehler aus und sorgte damit für die Entscheidung. Ein Konter, der im eigenen Strafraum begann und im Netz des Gegners endete, brachte dann das 3:0. „Mit dem 1:0 aus dem Hinspiel im Rücken und dem ersten Tor direkt vor der Halbzeit lief das Spiel gut für uns“, bestätigt Habersetzer.

Über 180 Minuten entschieden einzelne Fehler diese Relegationsduelle. „Ich glaube, wir haben zwei tolle Spiele abgeliefert. Heute waren es Kleinigkeiten und Unkonzentriertheiten, die das Spiel entschieden“, hadert TSV-Coach Florian Voit, der sich selbst einwechselte. Seine Mannschaft verpasste trotz hochkarätiger Chancen in beiden Spielen den Torerfolg. „Ich kann keinem Spieler einen Vorwurf machen“, sagt Voit. „Ganz im Gegenteil: Ich bin unglaublich stolz auf diese Mannschaft, die es sich verdient hätte.“ Jeder der über 700 Zuschauer habe gesehen, dass man die Partie gewinnen und aufsteigen wollte.