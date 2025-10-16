Drei Treffer in der Nachspielzeit

Da lag der FC Kutzhof nach 97! Minuten durch den Treffer von Janik Bellia mit 1:0 in Führung und sah wie der sichere Sieger aus. Doch was dann passierte, ist ein absolutes Novum im Fußball.

"Der Ball ist rund und ein Spiel dauert 90 Minuten" hatte Bundestrainer Sepp Herberger einmal gesagt. Sicherlich eine Aussage die stimmt, doch die Nachspielzeit gehört eben auch dazu. Und genau die, führte beim Meisterschaftsspiel des SV Baltersweiler gegen den FC Kutzhof, zu einem sensationellen Spielausgang. Von Beginn an war Kutzhof die spielbestimmende Mannschaft und Baltersweiler sah sich meist in der Verteidigung. Folgerichtig erzielte Torjäger Janik Bellia unmittelbar vor dem Pausengang das 0:1. Zu allem Überfluss verletzte sich auch noch Torhüter Sebastian Dech, so dass in der zweiten Halbzeit Ersatzkeeper Jan Breitenstein zwischen den Pfosten stand.