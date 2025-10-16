Drei Treffer in der Nachspielzeit

Da lag der FC Kutzhof nach 97! Minuten durch den Treffer von Janik Bellia mit 1:0 in Führung und sah wie der sichere Sieger aus. Doch was dann passierte, ist ein absolutes Novum im Fußball.
"Der Ball ist rund und ein Spiel dauert 90 Minuten" hatte Bundestrainer Sepp Herberger einmal gesagt. Sicherlich eine Aussage die stimmt, doch die Nachspielzeit gehört eben auch dazu. Und genau die, führte beim Meisterschaftsspiel des SV Baltersweiler gegen den FC Kutzhof, zu einem sensationellen Spielausgang.
Von Beginn an war Kutzhof die spielbestimmende Mannschaft und Baltersweiler sah sich meist in der Verteidigung. Folgerichtig erzielte Torjäger Janik Bellia unmittelbar vor dem Pausengang das 0:1. Zu allem Überfluss verletzte sich auch noch Torhüter Sebastian Dech, so dass in der zweiten Halbzeit Ersatzkeeper Jan Breitenstein zwischen den Pfosten stand.
Trotzdem erwischten die Hausherren den besseren Start in den zweiten Durchgang. Nach rund einer Stunde sahen die Zuschauer plötzlich ein vollkommen anderes Spiel. Jetzt war Baltersweiler am Drücker und nach einem Pfostenknaller, war es nur eine Frage der Zeit, wann der verdiente Ausgleich fallen würde. Eine viertel Stunde vor Spielende brachte die "Einwechselkönige" Ralf Müller/Daniel Jung mit Nils Müller und Benjamin Eckert zwei frische Spieler aufs Feld. Aufgrund der Verletzung eines Spielers von Kutzhof ging es schließlich in die Nachspielzeit. Und die hatte es in sich und sucht sicherlich seines Gleichen.
Nach einem Freistoß von Jason Gard köpfte Benjamin Eckert zum 1:1 ein. Eigentlich ein Ergebnis, mit dem der SV Baltersweiler zufrieden sein konnte, doch nur eine Minute später war es ein langer Ball aus der Abwehr, den Daniel Jung gekonnt annahm und unhaltbar im Netz von Marc Hafner versenkte. Jetzt warf Kutzhof alles nach vorne, um zumindest noch einen Punkt zu retten, wurde aber ganz bitter bestraft. Wieder war es ein Joker, diesmal Nils Müller, der für den 3:1-Endstand sorgte.