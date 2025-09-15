Drei Treffer, drei Punkte

Der FSK Vollmarshausen hat im Kellerduell der Kreisoberliga Kassel gegen den TSV Wolfsanger II einen hochverdienten 3:0-Erfolg eingefahren.

Von Beginn an dominierte die Elf von Tobias Voss, verpasste jedoch mehrfach die frühe Führung. Erst in der 31. Minute brach Henning mit einem Abstauber den Bann.

Kaum aus der Kabine, legte Henning seinen zweiten Treffer nach und stellte auf 2:0. Wolfsanger kam zwar durch Taloi zu einer großen Möglichkeit, scheiterte jedoch am Abschluss. Stattdessen erhöhte Bosse nach Vorarbeit von Henning eine Viertelstunde vor Schluss auf 3:0 und besiegelte die Partie.

Dank des klaren Erfolges verbessert sich Vollmarshausen auf Rang elf und sammelt wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Wolfsanger II bleibt nach der siebten Niederlage hingegen im Tabellenkeller hängen.