Drei Treffer, drei Punkte

Der FSK Vollmarshausen hat im Kellerduell der Kreisoberliga Kassel gegen den TSV Wolfsanger II einen hochverdienten 3:0-Erfolg eingefahren.
Von Beginn an dominierte die Elf von Tobias Voss, verpasste jedoch mehrfach die frühe Führung. Erst in der 31. Minute brach Henning mit einem Abstauber den Bann.
Kaum aus der Kabine, legte Henning seinen zweiten Treffer nach und stellte auf 2:0. Wolfsanger kam zwar durch Taloi zu einer großen Möglichkeit, scheiterte jedoch am Abschluss. Stattdessen erhöhte Bosse nach Vorarbeit von Henning eine Viertelstunde vor Schluss auf 3:0 und besiegelte die Partie.
Dank des klaren Erfolges verbessert sich Vollmarshausen auf Rang elf und sammelt wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Wolfsanger II bleibt nach der siebten Niederlage hingegen im Tabellenkeller hängen.
FSK Vollmarshausen – TSV Wolfsanger II 3:0
FSK Vollmarshausen: Michael Pfeil, Pascal Grebe, Andre Hoffmann, Moritz Murawski, Luca Schneider (58. Simon Haftmann), Louis Pristl (67. Jonah Trender), Justin Ranft, Tom Zappe (58. Tobias Hetzel), David Pankratov, Lukas Bosse (77. Fabio Civale), Tim Henning - Trainer: Tobias Voss - Trainer: Roman Riedl
TSV Wolfsanger II: Maximilian Schuster, Max Roth, Tobias Meyer, Louis Reinecke, Justin Faulstich, Robin Diehl (83. Berkay Kilic), Maurice Brück (67. Nicolas Vogel), Markus Willi, Zakaria Masalmeh, Romario Taloi (62. Jannes Sebastian Thieme), Mohamad Ali (77. Timon Brostmeyer) - Trainer: Marvin Schwiede
Schiedsrichter: Michael Brand
Tore: 1:0 Tim Henning (31.), 2:0 Tim Henning (46.), 3:0 Lukas Bosse (74.)