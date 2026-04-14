Drei Traumtore sichern ASV Mettmann den Sieg in Ratingen

Nur vier Minuten nach Wiederanpfiff stellte Umut Demir mit seinem 20-Meter-Schuss unter die Latte auf 2:1. Channig hatte nicht nur zweimal gewechselt, sondern seiner Elf auch eine andere Marschroute vorgegeben. Jetzt standen die Mettmanner viel dichter dran am Gegner, störten früher dessen Spielaufbau. „Wir hatten dadurch mehr Dynamik in unseren Aktionen, spielten zielstrebiger nach vorne und bekamen so auch mehr Spielkontrolle. Nur die eine oder andere Torchance, die hätten wir noch verwerten müssen, obwohl unsere drei Treffer durchaus als Traumtore durchgehen“, urteilte der Sportliche Leiter des ASV, Imad Omairat, für den in erster Linie die beiden Treffer kurz vor und nach der Halbzeitpause mit spielentscheidend waren.