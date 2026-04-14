Drei Traumtore sichern ASV Mettmann den Sieg in Ratingen

Erst nach und nach fand die Elf von Trainer Khalid Channig ihre spielerische Linie. Wirklich zwingend war das aber noch nicht, auch weil der Gegner im Mittelfeld zu viele Freiräume bekam. Dennoch: Die beiden von 04/19-Keeper Sam Koch abgewehrten Distanzschüsse von Umut Demir (21.) und Ahmet Kizilisik (29.) waren im Ansatz vielversprechend. Als dann Maximilian Eisenbach aus halbrechter Position von der Strafraumgrenze genau in die lange Ecke traf (43.), hieß es 1:1.

Nur vier Minuten nach Wiederanpfiff stellte Umut Demir mit seinem 20-Meter-Schuss unter die Latte auf 2:1. Channig hatte nicht nur zweimal gewechselt, sondern seiner Elf auch eine andere Marschroute vorgegeben. Jetzt standen die Mettmanner viel dichter dran am Gegner, störten früher dessen Spielaufbau. „Wir hatten dadurch mehr Dynamik in unseren Aktionen, spielten zielstrebiger nach vorne und bekamen so auch mehr Spielkontrolle. Nur die eine oder andere Torchance, die hätten wir noch verwerten müssen, obwohl unsere drei Treffer durchaus als Traumtore durchgehen“, urteilte der Sportliche Leiter des ASV, Imad Omairat, für den in erster Linie die beiden Treffer kurz vor und nach der Halbzeitpause mit spielentscheidend waren.

Stichwort verpasste Tormöglichkeiten: Justin Lüdtke (62., 89.) und Tristan Maresch (81.) scheiterten am bestens aufgelegten Koch, der kurz nach dem von Spielmacher Ahmet Kizilisik erzielten 3:1 (82.) auch den Kopfball von Ahmet Tepebas nach der Flanke von Roken Tchouangue aus dem Torwinkel fischte.