Drei Transfers bei Großbardorf – Weiß bringt »extrem viel Erfahrung« Grabfeld Gallier schlagen doppelt zu – müssen aber einen Abgang verkraften von Boris Manz · Heute, 12:09 Uhr · 0 Leser

Wir sind die Neuen: Jason Dell (l.) und Max Weiß (r.) verstärken den TSV Großbardorf. – Foto: TSV Großbardorf

Zwei Neue für die Gallier, aber ein Leistungsträger geht von Bord: Der TSV Großbardorf hat nochmal am Bayernliga-Kader geschraubt.

Mit Maximilian Weiss kehrt ein alter Bekannter zu den Grabfeld Galliern zurück. „Max kennt die ganze Region und hat immer noch viele Freunde in der Mannschaft“, erklärt Trainer Robin Keiner gegenüber FuPa. Beruflich hat es Weiss zurück in die Heimat gezogen, weshalb die Verantwortlichen des TSV schnell reagierten. Keiner hält große Stücke auf den Rückkehrer: „Max ist super ausgebildet und bringt extrem viel Erfahrung auf Bayernliga-Niveau mit. Er will immer den Ball haben, hat ein tolles Passspiel und eine gute Orientierung.“

Bayernliga-Rückkehrer Weiß spielte in der Jugend des TSV Großbardorf und bei Carl Zeiss Jena Weiß spielte in der Jugend bereits in Großbardorf und im Anschluss unter anderem beim FC Carl Zeiss Jena (u.a. U19-Bundesliga und fünf Einsätze in der 3. Liga), bevor er erstmals im Herrenbereich des TSV angriff. Nach insgesamt sechs Saisons in der Bayernliga für Großbardorf und Bayern Hof und einem Zwischenstopp in der Bezirksliga ist der 28-Jährige nun zurück und soll dem Team mit seiner Erfahrung weiterhelfen. Beim Testspiel gegen den 1. FC Sand traf Weiß direkt.

Der zweite Neuzugang ist in der Bayernliga hingegen noch ein unbeschriebenes Blatt: Jason Dell. Der Defensivspezialist stammt aus Thüringen, wechselte im Nachwuchs aber nach Dresden und wurde dort ausgebildet. Zuletzt lief der 19-Jährige in der Sachsenliga für den SC Borea Dresden auf. Der Kontakt kam über einen Freund zustande, wie Keiner verrät: „Jason hat dann bei uns einfach mal mittrainiert und sich dann sehr gut präsentiert. Er ist menschlich ein ganz feiner Typ, der weiß, worauf es ankommt. Er wirkt sehr ehrgeizig und investiert extrem viel.“

Verlässt den TSV Großbardorf nach dem Bayernliga-Aufstieg: Joe Etzel. – Foto: Julien Christ/ sportfotografie