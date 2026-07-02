Drei Transfers bei Großbardorf – Weiß bringt »extrem viel Erfahrung«

Zwei Neue für die Gallier, aber ein Leistungsträger geht von Bord: Der TSV Großbardorf hat nochmal am Bayernliga-Kader geschraubt.
Mit Maximilian Weiss kehrt ein alter Bekannter zu den Grabfeld Galliern zurück. „Max kennt die ganze Region und hat immer noch viele Freunde in der Mannschaft“, erklärt Trainer Robin Keiner gegenüber FuPa. Beruflich hat es Weiss zurück in die Heimat gezogen, weshalb die Verantwortlichen des TSV schnell reagierten.
Keiner hält große Stücke auf den Rückkehrer: „Max ist super ausgebildet und bringt extrem viel Erfahrung auf Bayernliga-Niveau mit. Er will immer den Ball haben, hat ein tolles Passspiel und eine gute Orientierung.“
Weiß spielte in der Jugend bereits in Großbardorf und im Anschluss unter anderem beim FC Carl Zeiss Jena (u.a. U19-Bundesliga und fünf Einsätze in der 3. Liga), bevor er erstmals im Herrenbereich des TSV angriff. Nach insgesamt sechs Saisons in der Bayernliga für Großbardorf und Bayern Hof und einem Zwischenstopp in der Bezirksliga ist der 28-Jährige nun zurück und soll dem Team mit seiner Erfahrung weiterhelfen. Beim Testspiel gegen den 1. FC Sand traf Weiß direkt.
Der zweite Neuzugang ist in der Bayernliga hingegen noch ein unbeschriebenes Blatt: Jason Dell. Der Defensivspezialist stammt aus Thüringen, wechselte im Nachwuchs aber nach Dresden und wurde dort ausgebildet. Zuletzt lief der 19-Jährige in der Sachsenliga für den SC Borea Dresden auf. Der Kontakt kam über einen Freund zustande, wie Keiner verrät: „Jason hat dann bei uns einfach mal mittrainiert und sich dann sehr gut präsentiert. Er ist menschlich ein ganz feiner Typ, der weiß, worauf es ankommt. Er wirkt sehr ehrgeizig und investiert extrem viel.“
Obwohl der Neuzugang bisher noch nicht voll im Trainingsbetrieb integriert war, sieht der Coach in ihm einen echten Allrounder. Dell könne perspektivisch in der Dreier- oder Viererkette sowie auf den Außenbahnen fast jede Position abdecken. "Beim Spiel gegen Ebersdorf hat Jason schon gezeigt, dass er uns helfen kann." Nach zwei Jahren im Herrenbereich (Sachsenliga) gehe es nun aber um die schnelle Anpassung an das neue Team und um die nächsten Entwicklungsschritte. Dann ist sich Keiner sicher, werden sie in Großbardorf viel Freude an ihm haben.
Zeitgleich muss der Bayernliga-Aufsteiger aber auch einen Abgang verkraften: Joe Etzel verlässt den TSV Großbardorf nach einer starken Saison wieder. In 33 Spielen kam der 28-Jährigen vergangene Saison auf zwölf Scorer. "Es ist schade. Joe hatte einen wichtigen Anteil am Aufstieg. Am Ende kommt es zu der Veränderung im beiderseitigen Einverständnis und im Sinne beider Parteien. Wir wünschen Joe alles Gute und viel Erfolg!"