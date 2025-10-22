Drei Trainerwechsel im Rottal

Bei der SG Triftern / Anzenkirchen ist die Zeit von Aufstiegscoach Volker Thiel doch etwas überraschend zu Ende gegangen. Über die Hintergründe kann nur gemutmaßt werden, denn die Verantwortlichen des Schlusslichts der Kreisklasse Pfarrkirchen wollen dazu keine Stellung beziehen. Den gewünschten Effekt hatte die Maßnahme - zumindest auf Anhieb - nicht, denn im Kellerduell beim TSV-FC Arnstorf setzte es eine empfindliche 0:8-Pleite.







Der ESV Mitterskirchen stieg vor fünf Monaten in der Relegation aus der Kreisklasse ab und wurde eigentlich in der A-Klasse Gangkofen zum Favoritenkreis gezählt. Doch in der neuen Umgebung kam der Absteiger überhaupt nicht auf die Beine, hat erst ein Spiel gewonnen und ist Tabellenvorletzter. Die Talfahrt ist nicht ohne Folgen geblieben, denn Marco Steidl ist bereits seit der vergangenen Woche nicht mehr Chefanweiser. "Es hat kein böses Blut gegeben, aber die sportliche Situation ist schlichtweg frustrierend. Deshalb haben wir im beiderseitigen Einvernehmen beschlossen, einen Cut zu machen", informiert Mitterskirchens Abteilungsleiter Thomas Friedlmeier. Vorerst bis zur Winterpause werden die beiden bisherigen Co-Trainer Christian Geweiler und Christoph Henghuber gemeinsam mit dem sportlichen Leiter Tobias Friedlmeier die Geschicke leiten. "Grundsätzlich würden wir dann gerne einen Neuanfang mit einem frischen Gesicht machen. Optimal wäre natürlich ein Spielertrainer, der dem Team auch auf dem Feld helfen kann", meint Friedlmeier.







Beim TuS Walburgskirchen hat Maximilian Camin das Handtuch geworfen - allerdings nicht aus sportlichen Gründen. "Maximilian hat uns schon vor ein paar Wochen mitgeteilt, dass er aktuell zeitlich sehr stark eingespannt ist und deshalb nicht weitermachen kann", berichtet Laurend Gashi, der gemeinsam mit dem 36-Jährigen eine Doppelspitze bildete und nun bis zum Winter die Mannschaft alleinverantwortlich anleiten wird. "Wir möchten dann aber wieder jemand dazuholen", verrät Gashi, der auch für die Kaderplanung verantwortlich ist. Mit dem bisherigen Saisonverlauf ist der 22-jährige Jungspund nicht unzufrieden: "Der August ist für uns urlaubsbedingt immer sehr schwierig. Die letzten drei Spiele konnten wir allesamt siegreich gestalten und das passt schon so. Der Spaß am Fußball steht bei uns eindeutig im Vordergrund und nicht das Erreichen eines bestimmten Tabellenplatzes."