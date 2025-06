Drei Tore, zwei verschossene Elfer: Reinsfeld schlägt Kylltal

Nur ein Jahr nach dem Abstieg aus der Bezirksliga ist die SG Reinsfeld/Rascheid/Geisfeld drauf und dran, die direkte Rückkehr auf die überkreisliche Fußball-Bühne zu schaffen. Im ersten von drei Spielen der West-Aufstiegsrunde, in der sich mindestens der Sieger durchsetzt, gewann das Team von Trainer Björn Probst am Mittwochabend verdient mit 2:1 (1:0) gegen die SG Kylltal-Birresborn.

„Man hat gemerkt, dass beim Gegner schon einige höherklassig gespielt haben. Uns hat über weite Strecken die Cleverness gefehlt“, musste Kylltals Trainer Thomas Mayer neidlos anerkennen. Zu selten konnte sein Team die Geschwindigkeitsvorteile ausspielen. Die Hochwälder gewannen vor 295 Zuschauern fast jeden wichtigen Zweikampf und gingen durch eine Co-Produktion ihrer Routiniers in Führung: Sven Gaspers legte gekonnt über rechts auf, und Christian Alt traf fast genau in den Torwinkel (34.).

Ums Haar wäre den Hausherren noch vor der Pause das 2:0 gelungen, doch Tim Schäfer scheiterte mit einem an Sven Gaspers verwirkten Foulelfmeter am auch abgesehen von dieser Aktion sehr starken Schlussmann der Vereinigten aus Birresborn, Gerolstein, Büscheich und Pelm: Patrick Ballmann (41.).

Ihre spielerischen Qualitäten bewiesen die Kylltaler zu Beginn des zweiten Durchgangs: Altin Kabashi legte mustergültig auf Tim Görtz, der zum 1:1-Ausgleich traf (54.). „Doch fast im Gegenzug kassieren wir schon den nächsten Gegentreffer. Das darf einfach nicht passieren“, haderte Mayer. Alt hatte sich bei einer Ecke von Moritz Michels von hinten angeschlichen und köpfte zum 2:1 ein (56.).

Nur vier Minuten später trat der Regionalliga-erfahrene Spieler-Co-Trainer der Gäste, Daniel Bartsch, zum Foulelfmeter an, nachdem Görtz gelegt worden war. Doch der durch eine Erkältung gehandicapte Mittelfeldspieler fand in Torwart Justin Derigs seinen Meister, der den Ball sogar festhalten konnte.

Anschließend gab es noch Chancen auf beiden Seiten, wobei die Hausherren dem dritten Treffer näher waren als die Kylltaler dem erneuten Ausgleich.

„Es war von 25 oder 30 Elfmetern, die ich bisher geschossen habe, der dritte, den ich verschossen habe. Das tut mir leid fürs Team“, entschuldigte sich Bartsch nach dem Abpfiff. Doch die Pleite hatte auch aus seiner Sicht tiefere Gründe: „Irgendwas hat bei uns gerade in der ersten Hälfte gefehlt. Da waren wir mit dem 1:0 noch gut bedient. Wir haben in zu vielen Situationen die falschen Entscheidungen getroffen. Reinsfeld war einfach abgebrühter und hat zur Not auch mal dreckig gespielt, wenn es sein musste.“

Reinsfelds Trainer Björn Probst musste erst mal durchatmen: „Die eine oder andere Möglichkeit haben wir noch liegenlassen. Insgesamt ging das Match an die Kräfte. Drei Leute von uns hatten nachher Krämpfe. Kylltal war ein guter Gegner, der mit seinen schnellen Spielern viel Tiefgang hatte.“

Um die (kleine) Aufstiegschance zu wahren, ist die SG Kylltal nun am Samstag ab 17 Uhr daheim in Birresborn gegen den SV Mehring zum Siegen verdammt. Das abschließende Duell in der Dreiergruppe findet am Mittwoch, 11. Juni, 20 Uhr, auf der Mehringer Lay statt, wenn die SG Reinsfeld dort zu Gast ist.

SG Reinsfeld/Geisfeld/Rascheid – SG Kylltal-Birresborn 2:1 (1:0)

Reinsfeld: Justin Derigs - Jens Gaspers, Simon Kolz, Felix Michels (86. Danny Nguyen), Fabian Weber, Christian Alt, Sven Gaspers (78. Lennart Nickels), Moritz Michels (78. Ali Ataie), Constantin Philipps, Sven Eckes (65. Max Cronauer), Tim Schaefer (65. André Lochen).

Kylltal: Patrick Ballmann - Kevin Lotzkes (68. Till Morbach), Jonas Koch, Robin Koch, Felix Niesen (56. Matheo Ludwig), Fabian Schun, Daniel Bartsch, Luke Brunner, Altin Kabashi ((79. Felix Schun) Dominik Monix (83. Kevin Fries), Tim Görtz.

Schiedsrichter: Christian Baum (Dickenschied)

Tore: 1:0 Christian Alt (34.), 1:1 Tim Görtz (54.), 2:1 Christian Alt (57.)

Besondere Vorkommnisse: Tim Schaefer (SG Reinsfeld) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Patrick Ballmann (41.). Daniel Bartsch (SG Kylltal) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Justin Derigs (60.).