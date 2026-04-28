Drei Tore vor der Pause tragen Neuenkirchen zum Sieg

– Foto: Philipp Reichelt

Der TV Neuenkirchen legt früh den Grundstein, lässt Esperke zwischenzeitlich herankommen – und entscheidet die Partie erst kurz vor Schluss.

Die Gastgeber setzten von Beginn an die Akzente. Mario Meyer brachte den TV Neuenkirchen früh in Führung (7.), Jan Hülseberg erhöhte nach einer guten halben Stunde auf 2:0 (35.). Noch vor der Pause sorgte Nils Willenborg mit dem 3:0 (40.) für scheinbar klare Verhältnisse.

Doch der SV Esperke 1929 meldete sich noch vor dem Seitenwechsel zurück. Jarmo-Fritz Stichnoth verkürzte auf 3:1 (44.) und hielt seine Mannschaft im Spiel. Nach der Pause blieb es zunächst ruhiger, ehe erneut Stichnoth mit seinem zweiten Treffer auf 3:2 stellte (74.).