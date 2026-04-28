Drei Tore vor der Pause tragen Neuenkirchen zum Sieg

Der TV Neuenkirchen legt früh den Grundstein, lässt Esperke zwischenzeitlich herankommen – und entscheidet die Partie erst kurz vor Schluss.
Die Gastgeber setzten von Beginn an die Akzente. Mario Meyer brachte den TV Neuenkirchen früh in Führung (7.), Jan Hülseberg erhöhte nach einer guten halben Stunde auf 2:0 (35.). Noch vor der Pause sorgte Nils Willenborg mit dem 3:0 (40.) für scheinbar klare Verhältnisse.
Doch der SV Esperke 1929 meldete sich noch vor dem Seitenwechsel zurück. Jarmo-Fritz Stichnoth verkürzte auf 3:1 (44.) und hielt seine Mannschaft im Spiel. Nach der Pause blieb es zunächst ruhiger, ehe erneut Stichnoth mit seinem zweiten Treffer auf 3:2 stellte (74.).
Für einen Moment wurde es eng. Doch Neuenkirchen fand die passende Antwort. Sören Schweers, erst zur Pause eingewechselt, sorgte kurz vor Schluss für die Entscheidung (89.).
So bleibt ein Spiel mit klarer erster Hälfte und einer Phase, in der Esperke noch einmal herankam. Neuenkirchen aber nutzte seine starke Anfangsphase konsequent – und behauptet damit seinen Platz im oberen Tabellenbereich.
TV Neuenkirchen – SV Esperke 1929 4:2
TV Neuenkirchen: Yanik-Luca Klenke, Cedric Fehse, Nils Willenborg, Richard Sikut (46. Sören Schweers), Jan Hülseberg, Rene Kube, Til Mohrmann, Luca-Alexander Feßner, Marcel Luchtmann, Maximilian Meyer, Mario Meyer (91. Chris Leon Schlüßler) - Trainer: Mustafa Cali
SV Esperke 1929: Philipp Rüffert, David Price, Florian Magers, Jarmo-Fritz Stichnoth, Marcel Baller, Luca-Morice Dierks, Luis Gähle (69. Lukas Lohmann), Joos Hasenpusch, Nils Pinkel, Timo Stichnoth, Alexander Wischnewski - Trainer: André Lapke
Schiedsrichter: Ivo Zelzner
Tore: 1:0 Mario Meyer (7.), 2:0 Jan Hülseberg (35.), 3:0 Nils Willenborg (40.), 3:1 Jarmo-Fritz Stichnoth (44.), 3:2 Jarmo-Fritz Stichnoth (74.), 4:2 Sören Schweers (89.)