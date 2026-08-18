Drei Tore von Daouda Soumah reichen Husum nicht Heikendorf mit toller Moral zum 3:3 von Ismail Yesilyurt · Heute, 16:27 Uhr · 0 Leser

Der Spieler des Tages - Dreifach-Torschütze Daouda Soumah (Husumer) bedrängt von Kalvi Rumohr (Heikendorfer SV). – Foto: Ismail Yesilyurt

Der Heikendorfer SV hat im Aufsteigerduell gegen den Husumer SV seinen ersten Punkt in der Landesliga geholt. Vor 208 Zuschauern bog die Mannschaft von Trainer Mark Hungerecker einen zweimaligen Zwei-Tore-Rückstand dank unermüdlichen Einsatzes, starker Moral und späten Treffern noch in ein spektakuläres 3:3 (0:1) um.

Husumer Chancenwucher und verdiente Pausenführung Die Gäste aus Husum drückten den ersten 45 Minuten mit klaren spielerischen Vorteilen und einem Übergewicht an klaren Chancen – bei null der Heimelf – ihren Stempel auf. „Wir hatten ja deutliche spielerische Vorteile in dem Spiel, hatten ein sehr variables Positionsspiel. Das sah insgesamt schon ganz gut aus“, gefiel Husum-Coach Michael Schmidt der Auftritt seiner jungen Truppe.

Dennoch ließen die Krabbenstädter im ersten Durchgang einige Hochkaräter ungenutzt. Für den einzigen Treffer vor der Pause sorgte Daouda Soumah in der 17. Minute, der die Gäste mit 1:0 in Führung brachte. Nach einem herausragenden weiten Pass von Hawas Hasan aus der Defensive bediente Flemming Westensee von rechts Daouda Soumah. Der oberligaerfahrene Spieler musste nur noch den Fuß hinhalten.

2:0 von Leven Jensen annulliert Danach gab es weitere gute Möglichkeiten, u. a. durch ein knappes Abseitstor von Leven Jensen (29.), zum 2:0 oder vielleicht 3:0. Coach Schmidt haderte zurecht nach Abpfiff mit der mangelnden Chancenverwertung: „Wir müssen das Spiel in der ersten Halbzeit aufgrund unserer zahlreichen Chancen für uns entscheiden. Da müssen wir den Deckel drauf machen und dürfen den Gegner da auch gar nicht zur Entfaltung kommen lassen.“

Hier wäre ein rechtzeitiges Abspiel von Yannick Meenken auf Dennis Lühr (li., Heikendorfer SV) sicherlich lukrativer gewesen als ein gleich abgeblockter Versuch. – Foto: Ismail Yesilyurt

Die Heikendorfer tun sich schwer bei ihren Offensivbemühungen. Im eigenen Konter vor dem 0:1 haben die Randkieler selbst eine ausbaufähige Szene, aber Yannick Meenken verpasst das Fenster auf ein Abspiel auf den zentral mitgelaufenen Dennis Lühr. Straight danach jubeln die Husumer. Husum scheitert an sich und Max Müller Nachdem die Elf von Michael Schmidt in der 35. und 37. Minute zwei Hochkaräter vergibt, wobei Keeper Max Müller einmal prächtig per Fuß pariert, überschlagen sich nach dem Seitenwechsel die Ereignisse. Kurz nach Wiederanpfiff gibt es im Heikendorfer Strafraum Foulspiel. Daouda Soumah verwandelte den Elfmeter zum 2:0 (51.) der per Foulelfmeter zum 2:0 für die Gäste traf (51.). Doch die Gastgeber zeigten sich unbeeindruckt. Nur zwei Minuten später schlug Heikendorf eiskalt zurück: Yannick Meenken verkürzte zum 1:2-Anschlusstreffer (53.). Husum schüttelte sich kurz und stellte den alten Abstand wieder her: In der 76. Minute vollendete Soumah einen Konter eiskalt zum 3:1 und markierte damit seinen Dreierpack des Tages. Der Drops gelutscht? Nee! Weil die Gäste fahrlässig das 4:1 verschenken. Auch hat Heikendorfs Keeper Müller seine Hände und Füße im Spiel. So kommt es wie es kommen muss, wenn man ...

Catch-Einlage von Tjerk Hansen (Husumer SV), der Dennis Lühr (Heikendorfer SV) festhält. – Foto: Ismail Yesilyurt